La programación de las Fiestas de María Pita de A Coruña, día a día

Viernes 22 de agosto

12.00 horas. Cascarillarte: ‘Crunch 2’, de Muu. Plaza de Pablo Iglesias.

13.00 horas. Fiestas de O Castrillón: Sesión vermú con la charanga Santa Compaña. Plaza de Pablo Iglesias.

19.30 horas. Cascarillarte: ‘Peor imposible’, de Peter Punk. Parque de San Rosendo.

21.00 horas. Fiestas en la Sagrada Familia: Álex Bergantiños es el encargado del pregón de las fiestas del barrio donde creció. No te pierdas esta entrevista en la que nos cuenta lo que supone para él ser el pregonero: "En los 90 había muchos problemas de droga, el fútbol de barrio nos alejaba de ahí".

21.00 horas. BeatOut Week: Concierto de Dirty Suc. Auditorio de Santa Margarita.

22.00 horas. Fiestas de O Castrillón: Verbena a cargo de la orquesta Los Players. Plaza de Pablo Iglesias.

22.15 horas. BeatOut Week: Concierto de Ergo Pro & Ill Pekeño. Auditorio de Santa Margarita.

23.30 horas. BeatOut Week: Concierto de Fukai Club. Auditorio de Santa Margarita.

Exposición 'As Festas de María Pita a través dos seus carteis'. Marineda City.

Feira do Libro Antigo. Jardines de Méndez Núñez.

Mostrart. Jardines de Méndez Núñez.

Rallye Teresa Herrera de coches clásicos. Plaza de María Pita.

Sábado 23 de agosto

19.30 horas. Cascarillarte: ‘Experiencias en Familia’, de Mago Rafa. Aparcamiento de la Ciudad de las TIC.

20.15 horas. BeatOut Week: Concierto de West SRK. Auditorio de Santa Margarita.

21.00 horas. Semana Clásica: Concierto de la Orquestra Sinfónica de Galicia. Plaza de María Pita.

21.00 horas. BeatOut Week: Concierto de Diegote. Auditorio de Santa Margarita.

22.00 horas. BeatOut Week: Concierto de Superreservao. Auditorio de Santa Margarita.

23.00 horas. BeatOut Week: Concierto de Lua de Santana. Auditorio de Santa Margarita.

00.15 horas. BeatOut Week: Concierto de Cuatro Club. Auditorio de Santa Margarita.

Fiestas de Pedralonga. Aparcamiento de la Ciudad de las TIC.

Fiestas de la Sagrada Familia. Parque de San Rosendo.

Exposición 'As Festas de María Pita a través dos seus carteis'. Marineda City.

Feira do Libro Antigo. Jardines de Méndez Núñez.

Mostrart. Jardines de Méndez Núñez.

Rallye Teresa Herrera de coches clásicos. Plaza de María Pita.

Domingo 24 de agosto

De 10.00 a 15.00 horas. Mercado ecológico municipal. Plaza de Pablo Iglesias.

21.00 horas. Semana Clásica: Concierto de la Banda Municipal de Música de A Coruña. Plaza de María Pita.

Fiestas de la Sagrada Familia. Parque de San Rosendo.

Exposición 'As Festas de María Pita a través dos seus carteis'. Marineda City.

Feira do Libro Antigo. Jardines de Méndez Núñez.

Mostrart. Jardines de Méndez Núñez.

Rallye Teresa Herrera de coches clásicos. Plaza de María Pita.

Lunes 25 de agosto

19.30 horas. Cascarillarte: ‘As palabras perdidas’, de Inventi Teatro. Explanada del CCM de Novo Mesoiro.

22.00 horas. Concierto de Vega. Plaza de María Pita.

Exposición 'As Festas de María Pita a través dos seus carteis'. Marineda City.

Feira do Libro Antigo. Jardines de Méndez Núñez.

Mostrart. Jardines de Méndez Núñez.

Martes 26 de agosto

19.30 horas. Cascarillarte: 'Alquimia', de Mago Teto. Plaza Elíptica de Os Rosales.

Exposición 'As Festas de María Pita a través dos seus carteis'. Marineda City.

Feira do Libro Antigo. Jardines de Méndez Núñez.

Mostrart. Jardines de Méndez Núñez.

Miércoles 27 de agosto

19.30 horas. Cascarillarte: ‘Caderno de Cores e Cancións’, de Magín Blanco. Parque de Vioño.

Exposición 'As Festas de María Pita a través dos seus carteis'. Marineda City.

Feira do Libro Antigo. Jardines de Méndez Núñez.

Mostrart. Jardines de Méndez Núñez.

Jueves 28 de agosto

20.00 horas. Romaría de Santa Margarida: Concierto de Belém Tajes. Teatro Colón.

21.00 horas. Romaría de Santa Margarida: Concierto de Gala i Ovidio. Teatro Colón.

Exposición 'As Festas de María Pita a través dos seus carteis'. Marineda City.

Feira do Libro Antigo. Jardines de Méndez Núñez.

Mostrart. Jardines de Méndez Núñez.

Viernes 29 de agosto

18.00 y 19.00 horas. Romaría de Santa Margarida: Concierto de Germán Díaz y Benxamín Otero. Planetario de la Casa das Ciencias.

21.00 horas. Romaría de Santa Margarida: Gran noite do Folclore: Cántigas da Terra, Aturuxo, Xacarandaina, Donaire y Son D'Aquí. Anfiteatro de Santa Margarita.

Exposición 'As Festas de María Pita a través dos seus carteis'. Marineda City.

Feira do Libro Antigo. Jardines de Méndez Núñez.

Mostrart. Jardines de Méndez Núñez.

Sábado 30 de agosto

11.30 a 13.30 horas. Romaría de Santa Margarida: Espacio participativo con talleres, muestra de entidades de la ciudad y de artesanía musical. Explanada de la Casa das Ciencias.

13.30 horas. Romaría de Santa Margarida: Actuación de Pansenfron. Explanada de la Casa das Ciencias.

16.00 a 19.00 horas. Romaría de Santa Margarida: Espacio participativo con talleres, muestra de entidades de la ciudad y de artesanía musical. Explanada de la Casa das Ciencias.

19.00 horas. Romaría de Santa Margarida: Actuación de Abril. Explanada de la Casa das Ciencias.

19.30 horas. Cascarillarte: ‘Ondamini’, de Mamá Cabra. Parque de Santa Margarita.

20.30 horas. Romaría de Santa Margarida: Conciertos de As Lagharteiras, Os do fondo da barra y Comando Curuxúas con las Cantareiras de Cántigas e Frores. Anfiteatro de Santa Margarita.

Exposición 'As Festas de María Pita a través dos seus carteis'. Marineda City.

Feira do Libro Antigo. Jardines de Méndez Núñez.

Mostrart. Jardines de Méndez Núñez.

Domingo 31 de agosto

De 10.00 a 15.00 horas. Mercado ecológico municipal. Parque de la Tirolina de Novo Mesoiro.

12.00 horas. Romaría de Santa Margarida: Concierto de la Banda Municipal de Música da Coruña con Donaire. Escalinata de la Casa das Ciencias.

13.00 horas. Romaría de Santa Margarida: Concierto de Casapalma. Escenario das merendas.

17.00 horas. Romaría de Santa Margarida: Pasacalles con Espadana. Parque de Santa Margarita.

17.30 horas. Romaría de Santa Margarida: Concierto de Xiro. Escenario das merendas.

19.00 horas. Romaría de Santa Margarida: Conciertos de Os Melidaos, Rura y El Nido e invitadas. Anfiteatro de Santa Margarita.

Exposición 'As Festas de María Pita a través dos seus carteis'. Marineda City.

Feira do Libro Antigo. Jardines de Méndez Núñez.

Mostrart. Jardines de Méndez Núñez.

Viernes 1 de agosto

21.00 horas. Pregón de Rosa Cedrón. Plaza de María Pita.

22.00 horas. Concierto de Baiuca. Plaza de María Pita.

Baiuca deslumbra en las fiestas de María Pita /

Exposición 'As Festas de María Pita a través dos seus carteis'. Obelisco.

Feira do Libro. Jardines de Méndez Núñez.

Mostrart. Jardines de Méndez Núñez.

Sábado 2 de agosto

22.00 horas. Concierto de Bonnie Tyler. Plaza de María Pita.

Domingo 3 de agosto

22.00 horas. Concierto de Marina Reche. Plaza de María Pita.

Lunes 4 de agosto

21.00 horas. Concierto 111 años de Rock and Roll: Los Sirex y Los Rebeldes. Plaza de María Pita.

Concierto de Los Sirex en María Pita. / Casteleiro / Roller Agencia

Martes 5 de agosto

22.00 horas. Concierto de Los40 Summer Live: Naiara, Chema Rivas, La Beba, Pikete, Lemot, Vicco, Paula Koops y Walls. Plaza de María Pita.

Miércoles 6 de agosto

13.00 horas. Festival Noroeste: Los Sex. Campo da Leña.

14.00 horas. Festival Noroeste: Adhara & Ritman. Plaza de Azcárraga.

19.00 horas. Festival Noroeste: Vieux Farka Touré Quartet. Castillo de Santo Antón.

19.30 horas. XL Certamen de Habaneras. Teatro Colón.

20.00 horas. Festival Noroeste: J. P. Bimeni & The Black Belts. Plaza de Azcárraga.

21.00 horas. Festival Noroeste. Albert Pla & Rumbagenarios. Plaza de María Pita.

22.00 horas. Festival Noroeste: Los Deltonos. Campo da Leña.

22.45 horas. Festival Noroeste: La Yegros. Plaza de María Pita.

23.00 horas. Festival Noroeste: Annie and the Caldwells. Plaza de Azcárraga.

00.00 horas. Festival Noroeste: O'Funk'Illo. Campo da Leña.

Jueves 7 de Agosto

13.00 horas. Festival Noroeste: Komodo. Campo da Leña.

14.00 horas. Festival Noroeste: Candela Liste. Plaza de Azcárraga.

19.00 horas. Festival Noroeste: Ballaké Sissoko & Piers Faccini. Castillo de Santo Antón.

19.30 horas. XL Certamen de Habaneras. Teatro Colón.

20.00 horas. Festival Noroeste: P.P Arnold. Plaza de Azcárraga.

21.00 horas. Festival Noroeste. Queralt Lahoz. Plaza de María Pita.

Conciertos de Ballaké Sissoko & Piers Faccini y Queralt Lahoz en la segunda jornada del Noroeste / Casteleiro / Roller Agencia

22.00 horas. Festival Noroeste: Hermana Furia. Campo da Leña.

22.45 horas. Festival Noroeste: Mondra. Plaza de María Pita.

23.00 horas. Festival Noroeste: Tito Ramírez. Plaza de Azcárraga.

00.00 horas. Festival Noroeste: Battosai. Campo da Leña.

Viernes 8 de agosto

13.00 horas. Festival Noroeste: Gustavo Almeida. Campo da Leña.

14.00 horas. Festival Noroeste: Revel Velvet. Plaza de Azcárraga.

De 15.30 a 20.00 horas. Festival Noroeste: Mercado da Colleita. O Portiño.

16.00 horas. Festival Noroeste: Rapariga DJ. O Portiño.

16.30 horas. Festival Noroeste: Expermiento Basement. Plaza de Azcárraga.

17.15 horas. Festival Noroeste: Roda Door. Plaza de Azcárraga.

18.00 horas. Festival Noroeste: Nordés. Plaza de Azcárraga.

19.00 horas. Festival Noroeste: Scarecröw. Plaza de Azcárraga.

19.00 horas. Festival Noroeste: Mcenroe. Castillo de Santo Antón.

19.30 horas. XL Certamen de Habaneras. Plaza de María Pita.

21.00 horas. Festival Noroeste. Carlos Ares. Playa de Riazor.

22.30 horas. Festival Noroeste: Luar na Lubre. Playa de Riazor.

00.45 horas. Festival Noroeste: Grande Amore. Playa de Riazor.

Sábado 9 de agosto

De 12.00 a 20.00 horas. Festival Noroeste: Mercado da Colleita. O Portiño.

13.00 horas. Festival Noroeste: Raphael de la Ghetto. O Portiño.

17.00 horas. Festival Noroeste: Señora DJ. O Portiño.

17.00 horas. Trofeo Teresa Herrera de Fútbol femenino: Dépor Abanca - SC Braga. Estadio de Riazor.

19.30 horas. XL Certamen de Habaneras. Plaza de María Pita.

20.00 horas. Trofeo Teresa Herrera de Fútbol masculino: Deportivo - Le Havre. Estadio de Riazor.

21.00 horas. Festival Noroeste: Guadi Galego. Playa de Riazor.

22.30 horas. Festival Noroeste: Siloé. Playa de Riazor.

00.00 horas. Festival Noroeste: The Vaccines. Playa de Riazor.

Domingo 10 de agosto

De 12.00 a 20.00 horas. Festival Noroeste: Mercado da Colleita. O Portiño.

13.00 horas. Festival Noroeste: Eme DJ. O Portiño.

16.00 horas. Festival Noroeste: DJ Peligro. O Portiño.

22.00 horas. Concierto de Zahara. Plaza de María Pita. La artista mantiene con el público coruñés un idilio que viene de largo y que continúa tras su exitosa actuación en una plaza de María Pita abarrotada para el recital. Zahara, que pasó tres días en la ciudad antes del concierto, confesó haberse enamorado en A Coruña de la librería Berbiriana y se dirigió así a quienes acudieron a la cita con su directo en A Coruña: «Boas noites, graciñas. Non sabedes o que amo esta terra».

Zahara, durante su actuación en María Pita. / Casteleiro / Roller Agencia

Exposición 'As Festas de María Pita a través dos seus carteis'. Obelisco.

Último día de la Feira do Libro. Jardines de Méndez Núñez.

Lunes 11 de agosto

18.00 horas. Inauguración de Viñetas desde o Atlántico. Kiosco Alfonso. Más información.

20.00 horas. Concierto de Rock en Familia. Plaza de María Pita.

21.00 horas. Viñetas desde o Atlántico: Concierto gráfico Don Rogelio J. Jardines de Méndez Núñez.

Exposición 'As Festas de María Pita a través dos seus carteis'. Obelisco.

Mostrart. Jardines de Méndez Núñez.

Martes 12 de agosto

19.30 horas. Cascarillarte: 'Charlatán Rodríguez', de Rendos Pequeno. Campo da Leña.

22.00 horas. Homenaje a Sito Sedes con Los Satélites y artistas invitados. Plaza de María Pita. Más información.

Viñetas desde o Atlántico. Programa completo en la web del festival. Diferentes localizaciones.

Exposición 'As Festas de María Pita a través dos seus carteis'. Obelisco.

Mostrart. Jardines de Méndez Núñez.

Miércoles 13 de agosto

19.00 horas. Viñetas desde o Atlántico: Cine: Quinografía. Teatro Colón.

19.30 horas. Cascarillarte: ‘O Chontófano de Dorothé’, de Sonsoles Penadique. Palavea.

20.00 horas. Festival Internacional de Folclore. Auditorio de Santa Margarita.

21.00 horas. Viñetas desde o Atlántico: Viñetas Late Night «Música & BD», con Magius, Fermín Solís e Don Rogelio J. Teatro Colón.

22.00 horas. Concierto de Uxía. Plaza de María Pita. Entrevistamos a Uxía antes de su cita con el público coruñés: «Son feliz de ver que as novas xeracións cantan na súa lingua con absoluto orgullo» y así recogimos su exitoso concierto en una plaza de María Pita donde miles de coruñeses aplaudieron su recital con invitados de lujo.

Uxía, 40 anos de flores que agroman en María Pita. / CASTELEIRO/ROLLER AGENCIA

Jueves 14 de agosto

19.30 horas. Cascarillarte: ‘Vicki e a felicidade’, de Bandullo Azul. Plaza de Tabacos.

19.00 horas. El Festival Internacional del Folclore tiene una presentación en el Cantón Grande de formaciones de Polonia y Senegal y otra en la Marina con un grupo de Chile. Los tres actuarán a las 20.00 h en el Campo da Leña. Aquí toda la información sobre este certamen internacional de floclore. Varias localizaciones

20.00 horas. Concierto de 'Locos por la música' con Nacha Pop, Cómplices, No me pises que llevo chanclas, Melocos, Javier Ojeda (Danza Invisible), Soraya, La Poptelera y DJ Cherry Coke. Plaza de María Pita. No te pierdas esta entrevista a Nacho García Vega, líder de Nacha Pop, antes de su concierto en a Coruña: "Nos cuesta creernos un grupo nostálgico".

21.00 horas. Viñetas desde o Atlántico: Concerto Ilustrado: coa banda Hombre Tigre e as autoras Anabel Colazo e Raquel Montero. En colaboración con Autobán. Teatro Colón.

23.00 horas. Viñetas desde o Atlántico: Cols DJ Set (Clara e Olivia Cábez). Sala Mardi Gras.

Viernes 15 de agosto: Batalla Naval

Miles de personas presencian la Batalla Naval en la ensenada del Orzán / Casteleiro/Carlos Pardellas

Las Fiestas María Pita A Coruña 2025 llegan a su ecuador con uno de los días grandes dentro de las celebraciones de verano en la ciudad: llega la Batalla Naval. El espectáculo pirotécnico congregó a miles de coruñeses y visitantes, y además se sucedieron estas otras citas para todos los públicos a lo largo de este viernes festivo:

12.30 horas. Viñetas desde o Atlántico: Encuentro con Dave Cooper. Jardines de Méndez Núñez.

20.00 horas. Festival Internacional de Folclore. Praza de España

21.00 horas. Viñetas desde o Atlántico: Concierto gráfico de Víctor Coyote. Teatro Colón.

21.30 horas. Fiestas de Oza - Gaiteira - Os Castros: Concierto de Piel del Oso Tarima. A Gaiteira.

23.30 horas. Batalla Naval. Playas de Riazor y Orzán. Aquí toda la información.

Sábado 16 de agosto

De 10.00 a 15.00 horas. Mercado ecológico municipal. Parque Europa.

12.00 horas. 100º aniversario del busto de Eduardo Pondal. Jardines de Méndez Núñez.

19.30 horas. Cascarillarte: Antuan de la Cream. A Gaiteira.

20.00 horas. Festival Internacional de Folclore. Praza de María Pita

20.45 horas. Fiestas de Oza - Gaiteira - Os Castros: Pregón a cargo de Marisol Soengas. Parque Europa.

21.00 horas. Fiestas de Oza - Gaiteira - Os Castros: Lembranza Rock con Sés, Ruxe Ruxe e Rebeliom do Inframundo. Parque Europa.

Domingo 17 de agosto

19.30 horas. Contos ao Noroeste: Monólogos de Xosé A. Touriñán, David Amor, Javier Veiga, Lucía Veiga, Marita Martínez y Patricia Castrillón. Parque de Santa Margarita. Entradas en ataquilla.com. Más información.

20.00 horas. Festival Internacional de Folclore. Praza de España.

22.00 horas. Concerto de Coti. Plaza de María Pita. Entrevistamos al músico argentino antes de su recital en A Coruña: "El trabajo como músico es un privilegio".

Lunes 18 de agosto

19.30 horas. Cascarillarte: ‘Ecoralia, a lambona ecolóxica’, de Pakolas. Plaza de Vigo.

20.00 horas. Concierto de las corales de los centros cívicos. Auditorio de Santa Margarita.

Martes 19 de agosto

Fresas para todos en las fiestas de Eirís / Germán Barreiros / RollerAgencia

14.00 horas. Fiesta de la Fresa: Sesión vermú con dúo Élite. Parque de Eirís. Así se ha celebrado la Festa da Fresa de Eirís.

17.00 horas. Fiesta de la Fresa: Actuación de Donaire. Parque de Eirís.

18.00 horas. Cascarillarte: ‘Contos de nenas grandes e pequenas’, de Tropa de Trapo. Parque de Eirís.

19.00 horas. Fiesta de la Fresa: Degustación de fresas. Parque de Eirís. Aquí las mejores imágenes de la degustación de fresas en el parque de Eirís.

19.30 horas. Cascarillarte: ‘Zona en obras’, de Brais das Hortas. Parque de Eirís.

20.00 horas. Concierto de Amizades. Auditorio de Santa Margarita. Más información.

Amizades emociona en el auditorio de Santa Margarita. / GERMÁN BARREIROS/ROLLER AGENCIA

21.00 horas. Fiesta de la Fresa: Concierto de Culimaia. Parque de Eirís.

23.00 horas. Fiesta de la Fresa: Actuación de la orquesta Metrópolis con Lidia Sueiro. Parque de Eirís.

Exposición 'As Festas de María Pita a través dos seus carteis'. Marineda City.

Feira do Libro Antigo. Jardines de Méndez Núñez.

Mostrart. Jardines de Méndez Núñez.

Miércoles 20 de agosto

El concierto de Pedro Guerra con la Orquesta Gaos en María Pita. / Carlos Pardellas

19.30 horas. Cascarillarte: ‘Abracadaver’, de Assircópatas. Plaza de As Conchiñas.

19.30 horas. Fiestas de O Castrillón: Pandereteiras sen Fronteiros. Plaza de Pablo Iglesias.

21.00 horas. Semana Clásica: Concierto de la Orquesta GAOS y Pedro Guerra. Plaza de María Pita. Así preparó Pedro Guerra su concierto junto a la orquesta Gaos y así se vivió el recital del cantautor canario junto a los músicos coruñeses en una de las grandes citas de la Semana Clásica de las Fiestas de A Coruña.

21.00 horas. Fiestas de O Castrillón: Concierto de Son de Camagüey. Plaza de Pablo Iglesias.

Exposición 'As Festas de María Pita a través dos seus carteis'. Marineda City.

Feira do Libro Antigo. Jardines de Méndez Núñez.

Mostrart. Jardines de Méndez Núñez.

Jueves 21 de agosto

18.30 horas. Fiestas de O Castrillón: XVI Concurso da Tortilla. Plaza de Pablo Iglesias. Más información.

19.30 horas. Cascarillarte: ‘Picadiscos Marifaltri’, de María Faltri. Parque infantil de Matogrande.

21.00 horas. Semana Clásica: Concierto de la Orquestra de Cámara Galega. Plaza de María Pita.

22.00 horas. Fiestas de O Castrillón: Concierto de Tam Tam Go!. Plaza de Pablo Iglesias. Hemos entrevistado a Nacho Campillo, líder de la banda, antes de su recital en la ciudad: «Tocar en A Coruña es como volver a los orígenes». Y no te pierdas este vídeo en el que el público coruñés coreaba uno de los grandes éxitos del grupo que fue uno de los más populares en los años 80 y 90: "Te di todo mi amor @ love.com...".

22.00 horas. BeatOut Week: Concierto de Ralphie Choo. Auditorio de Santa Margarita. El concierto inaugural de este festival, previsto para ayer, se tuvo que cancelar: más información.

Exposición 'As Festas de María Pita a través dos seus carteis'. Marineda City.

Feira do Libro Antigo. Jardines de Méndez Núñez.

Mostrart. Jardines de Méndez Núñez.