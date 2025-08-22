Recital operístico del reparto de ‘Carmen’

El reparto de la obra Carmen, que abrirá la Temporada Lírica de A Coruña los días 5 y 7 de septiembre, llega hoy, 22 de agosto, a la exposición Quino na música, en Palexco, para ofrecer un recital operístico. Será a partir de las 20.00 horas. Se trata de una colaboración entre el festival Viñetas desde o Atlántico y Amigos de la Ópera, que cuentan con el apoyo del Ayuntamiento. La intervención, que se celebrará en la sala de exposiciones municipal de Palexco, se materializará en forma de pequeño recital operístico protagonizado por las mezzosopranos Sofija Petrovic e Irene Zas, los tenores Oreste Corismo y Eduardo Pomares y la soprano Susana García. El pianista será Damiano Cerutti, maestro repetidor en Carmen.