«La situación complicada ha sacado lo mejor de la orquesta»

Supongo que, cuando llevan repertorio de bandas sonoras de John Williams, lo que ven en las butacas cambia un poco.

Sí, aunque para nosotros el concierto de María Pita es uno de los más importantes de la temporada, porque es nuestra aportación a A Coruña, a la ciudad, a las fiestas; de alguna manera es un regalo. Compartir en la plaza es muy diferente a hacerlo en el auditorio. Es un programa para celebrar a John Williams, que es un genio y le gusta a todo el mundo. Ha creado cultura colectiva, todo el mundo se conoce el tema de Superman o de Indiana Jones, entonces es un repertorio para todos los públicos; perfecto para celebrar el inicio de la temporada con mucha motivación.

¿Cuál es realmente la complejidad técnica de un repertorio de bandas sonoras tan conocidas?

Requiere una orquesta tan buena como la OSG. Es un repertorio súper complejo, requiere brillantez y virtuosidad por parte de todo el mundo. Nosotros tenemos un viento metal de lujo aquí, sus labios acaban en las últimas por lo complejo del programa. Nos lo estamos pasando genial, y, como todo el mundo lo conoce, se crea un sentido de comunidad muy bonito entre la orquesta, y después también con el público.

¿Tiene una favorita?

Me gusta mucho La lista de Schindler, por el modo en el que Williams entró en esa música con el violín como solista. Pero lo son todas. Estoy con los pelos de punta la mayor parte del concierto.

Tras el verano, tocará empezar con la temporada. El nuevo gerente dijo que será austera y apostará por la orquesta más que por grandes figuras. ¿Qué cabe esperar?

Nosotros, esta temporada, hacemos de la capa un sayo. Tenemos que aceptar la situación económica que en este momento tenemos y tomarlo como un incentivo, como una motivación para hacer las cosas bien. Tenemos que ser austeros, sí, pero tenemos mucho apoyo por parte de todo el estamento político, por todas las instituciones, y creo que vamos a lograr que finalmente se solucione esta situación. Tenemos esperanza. Es una temporada muy colorida, muy bonita. No te puedes imaginar la solidaridad que hemos encontrado por parte de la gente, de muchos artistas que nos van a hacer el favor de venir aunque no les podamos pagar lo que solemos pagar. Ha habido mucha gente en la OSG que se ha involucrado de maneras extraordinarias. Una situación tan complicada ha sacado lo mejor de la orquesta. Vamos a tener programas de distintos estilos, solistas y directores maravillosos. Denota un esfuerzo muy importante por parte de todo el mundo para hacer lo mejor con lo que tenemos.

Parece que la mala situación económica de la orquesta, en los últimos años, ha opacado todos los demás aspectos, incluso su indudable calidad...

Van juntas, pero estamos con muchas ganas, y de verdad hemos visto mucho apoyo por parte de todo el mundo. Estamos llamando a muchísimas puertas, hay muchas empresas a las que estamos intentando involucrar. Creo que es un momento bueno para la OSG, en el que mucha gente tendría que entrar dentro del proyecto y enorgullecerse de la maravillosa orquesta que tenemos. Ojalá, al término de la próxima temporada, podamos no solamente hacer balance positivo, sino contar con más gente que nos apoya. La entrada de Juan Antonio es otra motivación más.

¿Cómo ha sido el aterrizaje del nuevo gerente, Juan A. Cuéllar?

Nos impresionó su experiencia, su conocimiento, su elocuencia, su honestidad y su buena mano tanto con la parte artística como con la parte organizativa, los números también. En dos meses ha sido increíble. Tenemos muchísima suerte de tenerlo, la orquesta lo acaba de conocer y les ha emocionado mucho ver ya la actividad que ha hecho, pero sobre todo la parte humana. Es una persona recursiva, que tiene las ideas claras, pero a la vez se adapta, busca soluciones creativas que nadie se había esperado. Además tiene esa perspectiva desde fuera, porque él no ha trabajado en Galicia, entonces se pregunta cosas que a lo mejor nosotros no, por costumbre.

¿Piensa que el hecho de que esté en peligro ha ayudado a que la sociedad cierre filas y valore la OSG?

Sí. Creo que es muy importante que a nadie se le vuelva obvia la Sinfónica, ni darla por sentado. Una institución cultural tiende a ser deficitaria, porque no es fácil vender tanto como para hacer caja. Esto le pasa a casi todas las orquestas del mundo. Tenemos que encontrar un modelo que sea mucho más sostenible, pero nos enorgullece muchísimo que la gente esté por nosotros. Hemos encontrado mucho amor y respaldo por parte de nuestros abonados y público, de todas las administraciones, ha habido una gran preocupación y gran voluntad de solucionar los problemas.

Dice que tirarán de originalidad para compensar la necesidad de apretarse el cinturón. ¿Con qué nos van a sorprender?

Creo que lo importante ahora mismo es no tenerle miedo a nuevos formatos, o a llevar la música a otros sitios de la ciudad. Que no solamente pase aquí, en el Palacio de la Ópera, y empezar a entender que llegar a familias, a niños, a otro tipo de público se tiene que hacer con otro tipo de formatos. Eso lo vamos a explorar también. Nuestra sustancia va a seguir, eso es inamovible y no se negocia. La temporada va a ser nuestro eje central, pero no se nos van a caer los anillos a la hora de buscar otros formatos y de preguntarle a la ciudad qué necesita, cómo podemos poner la música para que cualquier persona en A Coruña que quiera tener acceso a ella pueda tenerlo. Y eso es un laboratorio, la próxima temporada va a ser solo el inicio. Juan Antonio tiene muy buenas ideas al respecto, creo que vamos a cambiarle un poco las tornas al asunto.