El tiempo en A Coruña: así viene el fin de semana

El tiempo en A Coruña durante el penúltimo fin de semana de agosto será en general muy estable y con temperaturas que encajan con la media esperable a estas alturas del año. La ciudad registrará este viernes día 22, sábado 23 y domingo 24 jornadas apacibles y temperaturas máximas en ascenso. A continuación detallamos la predicción meteorológica para estos tres días y ofrecemos también un avance de cara a la próxima semana, que llega con cambios.

De momento hoy viernes 22 de agosto A Coruña tiene por delante un día con algunas nubes durante la primera mitad de la jornada y cielos más abiertos por la tarde. A partir del mediodía la nubosidad matinal se dispersará, según la predicción de Meteogalicia, que espera para este día máxima de 24 grados en A Coruña. La mínima prevista se situará en 16 grados.

Mañana sábado, día 23, también será un día de tiempo muy apacible y ya sin apenas nubes. Los termómetros, eso sí, marcarán valores algo más extremos, con solo 11 grados de mínima y alrededor de 26 grados de máxima en A Coruña.

Para el domingo, día 24, Meteogalicia dibuja un mapa del tiempo con algunas nubes en la costa coruñesa. Las temperaturas regresan a valores más suaves: se moverán entre los 13 grados de mínima y no más de 23 de máxima.

¿Y cómo viene el tiempo para la próxima semana? Pues la recta final del mes de agosto llega con tiempo cambiante en A Coruña.

Cargando previsión del tiempo...

El lunes día 25 será una jornada de transición, todavía con baja probabilidad de lluvias y con temperaturas suaves, sin apenas cambios con respecto al domingo, pero se notará ya el influjo de las bajas presiones situadas al norte de Galicia, que dejarán precipitaciones a partir del martes día 26. Meteogalicia prevé una alta probabilidad de lluvias en A Coruña por lo menos hasta el viernes día 29. Seguiremos con atención la evolución de los pronósticos meteorológicos para concretar cómo viene el último fin de semana de agosto, el del sábado 30 y domingo 31. Más información.