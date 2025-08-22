El verano afianza a Alvedro como la gran conexión aérea de Galicia con Madrid

El verano siempre es tiempo de desplazamientos, y eso se nota en el aeropuerto de A Coruña, que, ayudado por la temporada estival, va sacando cada vez más ventaja a Vigo y a Santiago como primera conexión aérea con Madrid. Un viento favorable que contrasta con la situación en el aeropuerto de Lavacolla, líder de la conexión antes de la pandemia y que ahora afronta una pérdida de pasajeros que parece imparable desde hace dos años. Peinador, por su parte, se mantiene estable, con pocas variaciones interanuales.

El caso de Alvedro es llamativo, porque gana pasajeros en la ruta con Madrid pese a que también lidera el crecimiento en Galicia de viajeros en AVE desde y hacia la capital. Antes de la pandemia, el aeródromo coruñés era el último de los tres gallegos en volumen de tráfico de pasajeros a la capital de España. Ahora es el primero: desde 2022, primer año en el que los aeropuertos hicieron gala de normalidad tras la crisis sanitaria, los pasajeros que vuelan entre A Coruña y Madrid han crecido casi un 9%.

Un incremento sostenido que, de mantenerse, hará que A Coruña concentre la mitad de los viajeros en avión a la capital. Actualmente, Alvedro representa el 43% de la ruta, mientras que Vigo mueve el 39%, estable con respecto al mismo período hace dos años; lo que deja a Santiago solo con el 18% del tráfico aéreo de pasajeros a Madrid.

En Alvedro, Air Europa sigue, y parece que lo hará a medio plazo, operando 28 frecuencias semanales por sentido con los modelos 737-8 de 189 plazas, lo que suma, solo en esta compañía, una oferta de unas 10.500 plazas por semana en total. Iberia, por su parte, deja su operativa más al arbitrio de la demanda, y su franquiciado Air Nostrum ha aumentado su peso en la ruta, aunque dispone de aviones más pequeños, de 100 plazas cada una.

También sigue aumentando progresivamente el peso de Madrid en el total de rutas de Alvedro. Si en 2022 la mitad de los vuelos que salían y llegaban a A Coruña lo hacían desde Madrid, ahora ya lo hacen más de seis de cada diez. La operativa facilita la logística laboral: las compañías que operan la ruta permiten ir y volver en el mismo día debido a sus horarios de primera y última hora del día, lo que lo convierte en una opción atractiva para quienes tienen que desplazarse a la capital de España por trabajo, con una ocupación superior al 85% en todos los vuelos que salen de la terminal coruñesa.

La sangría de viajeros continúa, por el contrario, en terminal de Santiago de Compostela, que no ha dejado de perder viajeros a Madrid desde el final de la pandemia. Desde el verano de 2023, la caída ya ha sido del 33% del tráfico a la capital, lo que la sitúa por detrás de los otros dos aeródromos. El desplome responde a circunstancias como la pérdida de frecuencias, con solo tres diarias operadas por Iberia, además de alguna extra de Ryanair, lo que motivó una subida sustancial del precio de los billetes. Un encarecimiento que todavía podría ir a más, ya que en octubre la operadora irlandesa abandonará la ruta con Madrid —la única a una ciudad española que opera desde Barajas, ya que, en el resto de casos, el AVE gana la partida—lo que aumentará la dependencia de Iberia—.

La circunstancia podría haber favorecido los números de Alvedro debido a un efecto arrastre, ya que los viajeros que usan el aeropuerto de Barajas por razones laborales o negocios, o bien como enlace para conexiones internacionales, encuentran más frecuencias y más baratas en la terminal coruñesa. Al mismo tiempo, Air Europa, que opera la ruta en A Coruña, acaba de batir su récord mensual con casi 40.000 viajeros en julio, que tiene visos de superarse de nuevo en agosto tras el corte de circulación ferroviaria debido a los incendios que devastaron el interior de la provincia de Ourense y que afectaron a la normalidad de la línea.

Otra circunstancia es la irrupción de la Alta Velocidad en Galicia, que conecta Santiago con Madrid en menos de tres horas, y alrededor de tres horas y media desde A Coruña. Y aunque los viajeros que optan por el tren en Santiago se han disparado en julio tras el aumento de frecuencias y plazas, junto a la reducción de tiempos de viaje con Madrid, lo que permite augurar cierto trasvase desde el avión en algunos casos, el mayor salto, también en el tren, se dio en A Coruña, que duplicó sus viajeros a Madrid (+97%) hasta los 67.223 en los primeros 30 días tras la nueva medida. La fiabilidad de los datos se verá alterada en el mes debido a la coyuntura del fuego. A Coruña lidera, de este modo, la conexión aérea con Madrid y también crece en viajeros en tren, por lo que parece lógico pensar que el aeródromo coruñés ha absorbido parte del tráfico de Lavacolla.