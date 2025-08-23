Ámigos de la Ópera pone sonido a la muestra de Quino

El arte se fusionó de la mano de Amigos de la Ópera y Viñetas desde o Atlántico y puso sonido a la muestra de Quino en la música. Una sinergia que permitió al público disfrutar de un breve recital protagonizado por algunos de los artistas que están ensayando la obra Carmen, con la que se abrirá la nueva Temporada Lírica de Amigos de la Ópera. Una intervención que estuvo protagonizada por las mezzosopranos Sofija Petrovic e Irene Zas; el tenor Eduardo Pomares y la soprano Susana García.