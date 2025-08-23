Los aparcabicis cubiertos, a la espera de un nuevo software para ser reactivados

Los aparcabicis cubiertos, como los ubicados en el Barrio de las Flores y en la estación de autobús, no están disponibles. Según fuentes municipales, «el software que tenían no daba el mejor servicio y se decidió encargar otro» que se está instalando. Así, prevén que se puedan «activar con garantías en unas semanas».

Estos aparcabicis, algunos instalados ya desde 2023, cuentan con un cargador para bicicletas eléctricas que funciona con energía procedente de placas solares instaladas en la cubierta de la instalación. Tiene espacio para cinco vehículos en la parte central y para dos adaptadas, una en cada extremo, o cuatro normales, dos en cada lado. Además, el sistema cuenta con una aplicación para dispositivos iOS y Android para conocer el estado de la estación y proceder al cierre y apertura del aparcamiento individual. En cuanto funcionen, los aparcabicis estarán a disposición de la ciudadanía durante los 365 días del año y las 24 horas del día.

Estas cabinas para bicicletas que ya existe en otras urbes de España, pero no había llegado a tierras coruñesas hasta hace apenas un par de años.