Arde un coche en la AC-14, en el límite entre A Coruña y Culleredo
Se cortaron dos carriles para extinguir el fuego
A Coruña
Un coche ha ardido este sábado por la tarde en la AC-14, en el límite entre A Coruña y Culleredo, antes de la salida al aeropuerto de Alvedro en dirección a la ciudad. Las llamas provocaron una gran humareda que fue visible desde varias zonas.
Los bomberos se trasladaron hasta el lugar para apagar el fuego.
Se cortaron dos carriles para proceder a las labores de extinción. En el operativo participó también la Guardia Civil.
El coche quedó completamente calcinado en el arcén.
