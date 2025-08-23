Arde un coche en la AC-14, en el límite entre A Coruña y Culleredo

Un coche ha ardido este sábado por la tarde en la AC-14, en el límite entre A Coruña y Culleredo, antes de la salida al aeropuerto de Alvedro en dirección a la ciudad. Las llamas provocaron una gran humareda que fue visible desde varias zonas.

Los bomberos se trasladaron hasta el lugar para apagar el fuego.

Intervención de los bomberos en la zon / German Barreiros/Roller Agencia

Se cortaron dos carriles para proceder a las labores de extinción. En el operativo participó también la Guardia Civil.

El coche quedó completamente calcinado en el arcén.