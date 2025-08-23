Arde un coche en la AC-14, en el límite entre A Coruña y Culleredo

Se cortaron dos carriles para extinguir el fuego

El coche, calcinado en el arcén

El coche, calcinado en el arcén / German Barreiros/Roller Agencia

RAC

A Coruña

Un coche ha ardido este sábado por la tarde en la AC-14, en el límite entre A Coruña y Culleredo, antes de la salida al aeropuerto de Alvedro en dirección a la ciudad. Las llamas provocaron una gran humareda que fue visible desde varias zonas.

Los bomberos se trasladaron hasta el lugar para apagar el fuego.

Intervención de los bomberos en la zon

Intervención de los bomberos en la zon / German Barreiros/Roller Agencia

Se cortaron dos carriles para proceder a las labores de extinción. En el operativo participó también la Guardia Civil.

El coche quedó completamente calcinado en el arcén.

