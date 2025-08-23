De cadáveres arquitectónicos a calle de moda: San Andrés resucita 15 años después

Si alguien tuviese una máquina del tiempo y se situase en San Andrés en el año 2009, vería una calle llena de cadáveres arquitectónicos. Entonces sumaba más de una veintena de edificios en estado de abandono, con fachadas llenas de grietas y pisos vacíos. A inicios de aquel año, incluso, fueron desalojados los vecinos de dos inmuebles por riesgo de derrumbe. Los bajos se empezaron a vaciar y su carácter comercial quedó en el pasado. Pero 15 años después, la fotografía es totalmente diferente. Es cierto que todavía queda algún solar vacío y alguna fachada que necesita una renovación, pero hay reformas en marcha y edificios que lucen una nueva cara, acorde con la reciente reforma de la calle.

Iago López

San Andrés ha resucitado. Y lo ha hecho de la mejor manera: respetando los inmuebles catalogados, manteniendo los balcones y ventanales que dan personalidad a la calle y recuperando su formato original como bulevar. Además, en la última década han abierto restaurantes y nuevos comercios, pero todavía hay bajos vacíos esperando a iniciar una nueva aventura. No obstante, una búsqueda en Idealista permite comprobar que los precios pueden ser una barrera, ya que hay bajos en alquiler por 2.000 euros al mes.

Según fuentes municipales, desde el 1 de agosto de 2024, hace aproximadamente un año, el Concello recibió 22 solicitudes de licencia y 17 de comunicaciones previas. Estas últimas son trámites administrativos mediante los cuales una persona informa a la Administración Pública de que va a realizar una determinada actividad, obra o servicio, pero para lo que necesita autorización.

Plano de la calle San Andrés / LOC

Así, de los 20 edificios que hace 15 años estaban en mal estado, solo tres continúan sin cambios. El resto ya están reformados o en obras. Basta con comenzar por los números 9 y 11 de la estrecha de San Andrés para comprobarlo. Ahí se está levantando la promoción Domus 911, con seis viviendas, trasteros y bajo comercial. Aunque justo al lado, en el número 16, sigue en estado de abandono un edificio que mantiene en su bajo el mismo cartel de hace más de una década: Deportes Miguel. Es el borrón de la zona junto con el solar frente al Froiz, donde antes había un esqueleto. Fue la herencia de la burbuja inmobiliaria, cuando los promotores pusieron el foco en la obra nueva y dejaron la rehabilitación a un lado, como también ocurrió en la Ciudad Vieja. Sin embargo, tras la crisis, y con el sector avanzando ahora a pasos agigantados, la reforma está en auge.

Estrecha de San Andrés, 9-11, antes y ahora / LOC | Iago López / Roller Agencia

Sorprende el nuevo aspecto del número 2 de San Andrés, a la salida de Torreiro: un edificio con líneas curvas completamente renovado y otro en construcción. Los inmuebles abandonados de los números 45 y 47, frente a la Iglesia Castrense, se convirtieron en una fuente de quejas para los vecinos por la presencia de nidos de ratas, pero a inicios de 2027 se estrenarán como un establecimiento de habitaciones y apartamentos turísticos de dos pisos. Los promotores empezaron las obras hace poco, para las que obtuvieron licencia en 2024.

Las viviendas de uso turístico crecieron mucho en los últimos años y San Andrés no se ha quedado al margen de esa tendencia. Según el registro de la Xunta, hay una veintena de pisos de este tipo en la zona. Incluso hay un edificio entero dedicado a este fin en el número 138. Hay también propuestas hoteleras, pero por ahora no ha habido grandes avances: en el número 56, la empresa Smarttia Spain —propiedad de Manuel García, fundador de la empresa energética Greenalia — proyectó una iniciativa hotelera que recibió el sí de Patrimonio hace algo más de dos años; mientras que otro hotel se situaría en el número 140, declarado en ruina en noviembre de 2023.

San Andrés, 140, antes y ahora / LOC | Iago López / Roller Agencia

También sigue a la espera de una nueva vida el número 88, un edificio que la Xunta compró en 2022 dentro del plan Rexurbe y que va a destinar a alquiler para jóvenes menores de 36 años. Las obras ya han comenzado y el plazo para terminarlas es de 15 meses.

Mención especial se merece el número 100 de San Andrés. Una joya arquitectónica. Obra de Ricardo Boán y Callejas, está catalogado y protegido por Patrimonio. En color gris y blanco y con sus balcones con hierro forjado no pasa desapercibido cuando uno pasea por esta calle, renovada en el último año por el Concello. También destaca el número 118, conocido como el edificio La Llave, una magnífica pieza del modernismo coruñés que ha recuperado su esplendor, aunque empieza a perder algo de pintura. Otro ejemplo de que con cariño y rehabilitación, las ciudades pueden disfrutar hoy de las joyas de su pasado.

San Andrés, 100, antes y ahora / LOC | Iago López / Roller Agencia

En la siguiente galería te explicamos todos los cambios que se han producido en esta calle:

Estrecha de San Andrés, 16 / Eduardo Vicente | Iago López / Roller Agencia

