El Rallye Teresa Herrera de coches clásicos, una cita que cumple su 33ª edición, arrancó ayer como escaparate de medio centenar de vehículos clásicos e históricos. Los participantes proceden de distintos puntos de España: Madrid, Alicante, Murcia, Valencia, Barcelona, Burgos, Toledo o Sevilla. En María Pita, cualquier persona podrá disfrutar de modelos clásicos de marcas como Cadillac, Chevrolet, Mercedes Ford o Bently, algunos con más de 100 años de antigüedad. Además de mostrar sus coches, muchos de los participantes en este rallye, organizado por el Club Coruña Veteran Car, recrearán, a través de su vestimenta, cómo eran los atuendos que lucían al volante los pocos afortunados poseedores de estos coches a principios del siglo XX: antucas blancas y negras, vestidos flapper, sombreros fedora, bombines, guantes largos y zapatos estilo Oxford.

Un escaparate de vehículos clásicos e históricos