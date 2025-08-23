Un escaparate de vehículos clásicos e históricos
El Rallye Teresa Herrera de coches clásicos, una cita que cumple su 33ª edición, arrancó ayer como escaparate de medio centenar de vehículos clásicos e históricos. Los participantes proceden de distintos puntos de España: Madrid, Alicante, Murcia, Valencia, Barcelona, Burgos, Toledo o Sevilla. En María Pita, cualquier persona podrá disfrutar de modelos clásicos de marcas como Cadillac, Chevrolet, Mercedes Ford o Bently, algunos con más de 100 años de antigüedad. Además de mostrar sus coches, muchos de los participantes en este rallye, organizado por el Club Coruña Veteran Car, recrearán, a través de su vestimenta, cómo eran los atuendos que lucían al volante los pocos afortunados poseedores de estos coches a principios del siglo XX: antucas blancas y negras, vestidos flapper, sombreros fedora, bombines, guantes largos y zapatos estilo Oxford.
- Así será el nuevo barrio de A Coruña: torres de hasta 12 pisos y un parque de 90.000 metros
- La hostelería pone un pie en O Parrote tras diez años de intentos frustrados
- Así se verá el nuevo barrio de Monte Mero desde diferentes puntos de A Coruña
- Una pastelería clásica de A Coruña reabre en el barrio de Elviña con sabores argentinos
- La lluvia regresa a A Coruña tras casi un mes
- De alumna a maestra churrera en A Coruña
- «En los 90 había muchos problemas de droga, el fútbol de barrio nos alejaba de ahí»
- La Xunta prevé un vial en Monte Mero que conecte con Xuxán y A Pasaxe