La forma de grabar los conciertos cambia según la generación

El grupo Tam Tam Go! puso música a las fiestas de O Castrillón en la noche del jueves. La banda, que tuvo gran popularidad en los años 90 y principios de los 2000, congregó a un buen número de nostálgicos. El grupo destaca especialmente por el tema Atrapados en la red, conocido popularmente por la estrofa «te di todo mi amor, arroba, love, punto com», una canción que vaticinó la forma de ligar en redes sociales. La tecnología también produjo una curiosa imagen en el concierto, ya que se vio que la forma de grabar varía entre generaciones. Mientras los millennials y Z optan por hacerlo en vertical, los X y boomers que acudieron al concierto lo hacían en horizontal, aunque la mayoría no sacaba el móvil, disfrutaban sin estar atrapados en la red.