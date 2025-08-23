El lazo indestructible de Álex Bergantiños y la Sagrada Familia

La Sagrada Familia es el barrio que vio nacer y crecer a Álex Bergantiños. Ese fue el eje sobre el que giró ayer su pregón, ese que dio inicio a las fiestas de su barrio. Con sus palabras, el exfutbolista dejó claro que el lazo que le une a esta zona de la ciudad es indestructible. En el sitio en el que se estrenó ayer de pregonero, en las pistas, fue donde dio sus primeras patadas a un balón que más tarde le dio muchas alegrías con la camiseta del Deportivo, aunque también algún momento duro.

La emotiva aparición de Bergantiños supuso el arranque de unas fiestas que continúan hasta el domingo. Hoy habrá juegos infantiles y fiesta de la espuma en la plaza de San Rosendo y sesión vermú con Andrés Solórzano y DJ Takesound. Por la noche, verbena con DJ Takesound y Los Platinos.