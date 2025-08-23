Más allá de la lonja del Gran Sol: el patrimonio silencioso del puerto

La lonja del Gran Sol es, sin lugar a dudas, la gran joya del movimiento moderno en los muelles interiores. Los debates sobre al conservación de este edificio que se extiende en paralelo a la línea de atraque, que nace, desde su diseño, de la concepción de que la arquitectura industrial tiene valor intrínseco, serán pocos cuando llegue el momento de trazar la futura ordenación portuaria. No es, sin embargo, el único edificio de uso industrial que merece una reflexión sobre su porvenir.

Haciendo bisagra entre la avenida de Linares Rivas y la entrada al muelle del mismo nombre, con forma de bumerán, se encuentra el único edificio portuario cuya fachada da al exterior de los muelles. Se trata de un conjunto usado como lonja de camiones que data de 1980, y que, si bien no figura entre los bienes intocables de cara a una futura ordenación, es digno de interés. «Tiene una pieza central que se ve desde el exterior, y unos paraboloides hiperbólicos de hormigón muy interesante. Son tardíos, si fuesen de 1960 tendrían un gran valor patrimonial. Hacia los lados tiene almacenes, oficinas de armadores, que tienen una sección muy bonita», comenta el arquitecto y profesor de la Escuela de Arquitectura de A Coruña Fernando Agrasar.

Un nave a modo de «hexágono deformado» une los dos brazos del edificio, cuyo centro cobijo a los camiones que operan en suelo portuario, y, hasta hace poco, estaba cubierta con una malla metálica que acaba de tirar el Puerto. «Afeaba un poco el conjunto, porque estaba muy corroída y no le hacía ningún favor al edificio, era poco coherente», valora Agrasar, para quien, si bien el valor de este inmueble no es comparable al de la lonja, sí puede tener posibilidades de reconversión por su posición singular entre dos mundos que están llamados a ser uno a medio plazo: de espaldas a la ciudad, de cara al puerto.

«Ahora esos inmuebles funcionan con concesiones y alquileres a empresas, pero ese edificio podría tener un uso público muy bueno, porque es el único que tiene fachada a ambos lados. El edificio tiene valor e interés para conservarlo, los espacios son buenos y estructuralmente está bien», explica el arquitecto, que se apoya en la «flexibilidad de usos» que comparten la mayoría de estructuras industriales. Una característica que entronca con la necesidad de sostenibilidad que figura como requisito en las líneas básicas del proyecto portuario, con el fin de evitar sobrecostes, residuos y afecciones medioambientales.

El edificio original de la lonja de camiones. | C. Pardellas

Tampoco el arquitecto es amigo de la retórica de la demolición y tabla rasa para lo que puede tener una segunda vida, y, con ello, guardar la memoria industrial de la anterior. «La gente piensa que viene un equipo de demolición y ya está, pero no. Tirar un edificio es caro y laborioso. Todo lo que puede ser rehabilitado y transformado gasta menos energía, ayuda al medioambiente y simplifica las tareas Puedes tener unas lonjas reconvertidas en espacios para artistas», propone.

Posibilidades tienen también, si se buscan, otros edificios más sencillos, pero bien integrados en el muelle: en paralelo a la lonja discurren unas pequeñas naves ‘gemelas’, un conjunto casi único en la teoría, pero partido en dos por una calle en la práctica, que funcionan como espacios para armadores. «Son naves en dúplex destinadas a armadores y almacenes. Tienen una estructura y una solución espacial preciosísima», explica Agrasar. A estos edificios los unen elementos comunes, que también facilitarían una futurible reconversión: espacios amplios, pocos soportes, sin casi muros y tabiques interiores, además de una luz natural que dibuja, en estos espacios industriales, un crisol de nuevos usos.