Movilizados los equipos de emergencias ante un posible desaparecido en San Roque, A Coruña
Fue hallado un bañador en la zona
Equipos de rescate se movilizan en la mañana de este sábado ante un posible desaparecido en la zona de San Roque, en A Coruña.
Según fuentes de emergencias, la presencia de un bañador en el mar hizo sospechar de la posible desaparición de una persona que en la tarde de este viernes se bañó en la zona, pero de la que no se tuvieron más noticias.
El Helimer 402 se encontraba rastreando la zona, además de la embarcación Salvamar Batelgeuse, Bomberos de A Coruña y Policía.
