El PP insta al Concello a dialogar con el sector hotelero sobre la tasa turística

El PP reclama al Gobierno local que dialogue con el sector hotelero sobre la tasa turística, aprobada en pleno el pasado julio. Empezará a aplicarse en septiembre. Los populares critican que el Gobierno local no ha explicado al sector «cuándo y cómo entrará en vigor tras su aprobación definitiva hace casi un mes».

El PP pide diálogo para, según recoge un comunicado, «acabar con la incertidumbre de los hoteleros a quienes PSOE y BNG castigan con un nuevo impuesto sin negociar ni consensuar, y que supone una barrera más a un sector que aún se está recuperando tras años muy difíciles y que paga tasas como IAE, IBI o basura superiores a las de los particulares». El grupo de la oposición considera que «es una carga innecesaria en un contexto económico incierto, pero, sobre todo, es una medida que ha demostrado ser contraproducente en otras ciudades españolas». La tasa es de entre 1 y 2,5 euros por noche.