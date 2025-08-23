La segunda gran carrera urbanística del siglo XXI en A Coruña: 12.000 pisos más

Unas en tramitación inicial tras la reactivación del desarrollo del suelo después de años de parálisis; otras, preparando el terreno para poner los primeros cimientos: los desarrollos urbanísticos en marcha en A Coruña aportarán, en los próximos años, más de 12.000 nuevas viviendas a la ciudad. Estos son los datos de la segunda gran carrera urbanística del siglo XXI en A Coruña.

Monte Mero.

La Xunta planifica 771 viviendas libres y 3.254 protegidas en el futuro desarrollo urbanístico de Monte Mero, con el fin de equilibrar la creación de un gran barrio residencial con la preservación del entorno paisajístico, tal y como consta en el proyecto. El Gobierno gallego inició recientemente la tramitación del Proxecto de Interese Autonómico (PIA) para el desarrollo. La Xunta prevé iniciar las obras para urbanizar el espacio en 2028.

Monte alfeirán.

El proyecto de promoción privada para levantar 250 chalés y 214 pisos en Monte Alfeirán, entre la AP-9, Palavea y la N-550, está siendo objeto de evaluación ambiental ordinaria por parte de Medio Ambiente, que ordenó un análisis más en profundidad tras analizar la solicitud de los promotores. Estos deberán incorporar los requerimientos autonómicos en un estudio ambiental estratégico para continuar la tramitación del plan. La ordenación abarca 166.669 metros cuadrados, una de las grandes bolsas de suelo para vivienda incluidas en el PXOM de 2013, aunque no llega a materializar toda la edificabilidad prevista en el documento.

San Pedro de Visma.

Las obras de urbanización del polígono residencial de San Pedro de Visma, donde se prevén construir en total unas 3.600 viviendas, cerca de mil protegidas, arrancaron hace un año. Los promotores estiman que las primeras se entregarán a mediados de 2027, ya que la construcción de los edificios se realizará de forma paralela a la urbanización con el fin de adelantar la comercialización de los pisos. El proyecto más avanzado lo impulsa la constructora Metrovacesa, que propone levantar dos edificios de entre 9 y 14 alturas con unos 200 pisos. La Junta de Gobierno dio luz verde inicial al estudio de detalle de estos dos edificios; un trámite preliminar que recoge ordenación de volúmenes y las rasantes de estas parcelas, junto a la tercera ronda y el mirador de San Pedro.

Parque de oza.

Los propietarios de los terrenos de seis parcelas situadas entre el parque de Oza y O Castrillón firmaron el año pasado un convenio con el Ayuntamiento para construir unas mil viviendas en las fincas. El Concello anunció que dedicaría el 10% que se le debe ceder por ley a viviendas sociales, y, según confirmaron fuentes municipales, destinará otro 5%, de los terrenos que ya posee, lo que suma 150 viviendas de alquiler social. Los promotores avanzaron que el estudio de impacto ambiental se presentará a finales de septiembre. El proyecto apuesta por tres torres de 17 plantas, espacios comunes, calles pensadas para los peatones y un bulevar verde en Casanova de Eirís.

As Percebeiras.

El PXOM permite construir 60.000 metros cuadrados en As Percebeiras, contando todas las alturas, y deja una amplia libertad a los promotores acerca de cómo distribuirlos. Los dueños han presentado varias propuestas en los últimos años, con limitaciones de Xunta, Estado y Concello. Eliminaron el plan de crear un edificio de 23 alturas y ahora prevén nueve bloques de ocho pisos de alto, que no convence al Concello. El Gobierno local pretende hacer una modificación del plan para redefinir dónde se podrían situar nuevos edificios y las alturas máximas permitidas. Los dueños de los terrenos —casi todos de Metrovacesa— mantienen que su voluntad es pactar. Requiere del apoyo del PP o del BNG en el Pleno.

Xuxán.

El polígono es el gran barrio residencial de vivienda protegida. La previsión es que este suelo —propiedad en su mayoría de Xestur— se acabe traduciendo en 1.100 viviendas protegidas, de las que ya hay algunas decenas entregadas, varios cientos en construcción y otras en fase de tramitación. El pleno municipal aprobó recientemente una modificación en el PXOM para poder construir 520 pisos protegidos a mayores, a través de la conversión de suelo comercial a residencial. Además de la Xunta, el Concello levanta un edificio de 50 pisos, como parte del pacto alcanzado con el denunciante del edificio Fenosa.

Fariña Ferreño.

La Xunta dio luz verde ambiental hace dos años al polígono de Fariña Ferreño, un desarrollo urbanístico heredado del plan de 1998, donde los propietarios prevén construir una docena de edificios (unas 1.400 viviendas, ninguna pública o protegida) ahora ocupadas por fincas y huertos junto al polideportivo Monte das Moas y el centro de salud de O Castrillón. En pleno proceso de tramitación sectorial, del proyecto, los promotores solicitaron, a través de la Dirección General de Carreteras, un cambio en el inicio de la avenida de A Pasaxe (AC-12) sin el que, según les ha advertido el departamento estatal, vetará cualquier licencia de obra en el ámbito.

San Amaro.

El proyecto de urbanización de San Amaro, que albergará 260 viviendas, entró este verano en su recta final. La Consellería de Economía concedió en julio la autorización para instalación de la distribución eléctrica. En estos 15.781 metros cuadrados está prevista la construcción de tres edificios, todos de precio libre. Heredado del plan general del año 1998, el proyecto se incorporó al de 2013.

