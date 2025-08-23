Seis planes que hacer en A Coruña este sábado 23 de agosto

El barrio de Pedralonga celebra sus fiestas

17.00 horas | Desde la tarde hasta la noche, el barrio disfrutará de actividades infantiles, música de gaiteiros y gastronomía. Los asistentes disfrutarán de una gran churrascada y de una verbena con la Orquesta Pekados.

Aparcamiento de la Ciudad de las TIC

Espectáculo de magia en Cascarillarte

19.30 horas | El Mago Rafa ofrece un espectáculo de magia para toda la familia que sorprenderá a los más pequeños.

Aparcamiento de la Ciudad de las TIC

Última jornada del Beatout Week

12.30 horas | Completa programación para el último día con talleres desde la mañana, freestyle o jóvenes talentos. Por la noche será el turno de los conciertos de Diegote, Superreservao o Lúa de Santana.

Parque de Santa Margarita

Concierto de la Sinfónica de Galicia

21.00 horas | La Semana Clásica llega a su fin y lo hace por todo lo alto con un concierto de la Orquesta Sinfónica de Galicia. Los asistentes podrán disfrutar de forma gratuita de la mejor música clásica.

Plaza de María Pita

Fiestas de la Sagrada Familia

12.00 horas | Desde la mañana habrá actividades para los más pequeños que continuarán con una sesión vermú. Por la noche habrá verbena con la Orquesta Los Platinos.

Plaza de San Rosendo

Último fin de semana de la Feria del Libro Antiguo

11.00 horas | El evento literario se acabará este domingo. Así que hoy y mañana serán las últimas oportunidades para conseguir libros descatalogados y joyas históricas.

Jardines de Méndez Núñez