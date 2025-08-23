Últimos días de playa en A Coruña ante una semana de lluvias
Este sábado la temperatura no superará los 26ºC
Este sábado A Coruña vivirá el que quizás sea el último día veraniego del mes de agosto. La influencia anticiclónica prevalecerá sobre Galicia, con un tiempo seco y soleado en general. A partir de ahí, aunque el domingo aún será caluroso, ya pasará a estar más nublado, mientras que la semana que viene la protagonista será la lluvia.
En cuanto a las temperaturas, este sábado las máximas marcarán los 26ºC y las mínimas 16ºC. Para el domingo, día 24, Meteogalicia dibuja un mapa del tiempo con algunas nubes en la costa coruñesa. Las temperaturas regresan a valores más suaves: se moverán entre los 13 grados de mínima y no más de 23 de máxima.
¿Y cómo viene el tiempo para la próxima semana? Pues la recta final del mes de agosto llega con tiempo cambiante en A Coruña.
El lunes día 25 será una jornada de transición, todavía con baja probabilidad de lluvias y con temperaturas suaves, sin apenas cambios con respecto al domingo, pero se notará ya el influjo de las bajas presiones situadas al norte de Galicia, que dejarán precipitaciones a partir del martes día 26. Meteogalicia prevé una alta probabilidad de lluvias en A Coruña por lo menos hasta el viernes día 29.
Seguiremos con atención la evolución de los pronósticos meteorológicos para concretar cómo viene el tiempo para el sábado 30 y domingo 31 de agosto --más información-- pero lo que parece claro es que la última semana antes de septiembre no será tan veraniega como cabría esperar. De hecho la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya ha adelantado que la última de agosto será una semana más fría de lo normal.
