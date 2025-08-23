La urbanización del descampado de Antonio Ríos comenzará en septiembre

El proyecto, aprobado en 2022, contempla crear una plaza y aceras e instalará mobiliario urbano

Zona con maleza en Antonio Ríos. | V. E.

Zona con maleza en Antonio Ríos. | V. E.

RAC

A Coruña

El Concello iniciará en septiembre las obras de urbanización del descampado en el cruce de las calles Cerca y Antonio Ríos. Es una zona que los vecinos emplean como un aparcamiento irregular y donde ha crecido maleza. El plan es crear una plaza y aceras, la instalación de mobiliario urbano y de zonas ajardinadas. El proyecto se aprobó en 2022 y se adjudicó en enero.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents