La urbanización del descampado de Antonio Ríos comenzará en septiembre

El Concello iniciará en septiembre las obras de urbanización del descampado en el cruce de las calles Cerca y Antonio Ríos. Es una zona que los vecinos emplean como un aparcamiento irregular y donde ha crecido maleza. El plan es crear una plaza y aceras, la instalación de mobiliario urbano y de zonas ajardinadas. El proyecto se aprobó en 2022 y se adjudicó en enero.