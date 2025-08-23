Vega: «Me fui con dieciocho años de casa y encontré en A Coruña un hogar»

Ya ha actuado varias veces en A Coruña, bien en María Pita, en el teatro Colón o en el Playa Club. ¿Qué tiene A Coruña para que repita tantas veces?

Desde muy jovencita he pasado muchas temporadas viviendo en A Coruña, y al final me casé con un coruñés y tengo una hija que es medio gallega, medio cordobesa. Me fui con dieciocho años de casa y encontré en A Coruña un hogar, para mí siempre es especial venir aquí, es la misma sensación de sentirme en casa y saber que eres parte de esto. He pasado más tiempo de mi vida adulta aquí que en la ciudad en la que nací. Al final, venir a A Coruña no es solamente tocar, sino también encontrarme al público coruñés, que siempre me ha tratado muy bien y me ha recibido con los brazos abiertos.

¿Qué espectáculo tiene preparado para el concierto del lunes en María Pita?

En el 2009 fue cuando toqué por última vez en María Pita, en una época de mi vida totalmente distinta. Volver a ese escenario dieciséis años después con una mayor madurez y con otro repertorio es muy importante para mí. Voy a hacer un concierto bastante sobrio y elegante dentro del papel que vengo desempeñando como mujer dentro de la industria musical, siendo independiente y haciendo una música que es pop rock y a veces es folk. Quiero poner el foco en las canciones y en que llevo una banda increíble.

Ya ha tocado en O Grove y aún tiene en su agenda A Coruña, Lugo y Santiago de Compostela. ¿El público gallego la acoge bien?

Me siento muy querida por el público de aquí y es un sitio al que siempre vuelvo. Es como el artista que quiere estar cerca de casa, el sentimiento es muy parecido. Efectivamente tengo un verano donde acabo de tocar en O Grove y el lunes toco en A Coruña. En octubre voy a dar en Santiago un laboratorio de composición con la Fundación SGAE, donde juega un papel fundamental el gallego. La verdad es que no quiero escapar de Galicia, estoy cómoda.

Tiene un carrera consolidada como compositora, y también ha escrito para otros cantantes como David Bisbal. ¿Se siente cómoda en el papel de compositora para otros cantantes?

Me siento muy bien y sobre todo me da mucha felicidad para los que escribo, que puede ser David Bisbal o Rafael entre otros. Es una de mis facetas, como una tercera pata de mi carrera donde el hecho de escribir para otras personas me motiva mucho. Yo quise darles la oportunidad a los intérpretes de sentir una canción como propia. Entonces todas las piezas que he escrito han sido ad hoc para esos artistas, estudiándoles su textura, su público y sobre todo qué querían cantar. Así el intérprete recibe una canción a su medida.

Tiene su propio sello discográfico, La Madriguera Records. ¿Cómo es su faceta de productora?

Te puedes quedar en la parte bonita de ser independiente y no tener quién te diga nada para lo bueno y para lo malo, porque tus aciertos son tus aciertos, pero tus errores también están ahí y forman parte de ese camino de aprendizaje. Es un sello que ha costado mucho trabajo y esfuerzo sacarlo para adelante. Yo empecé con La Madriguera en el 2013, estamos en el 2025 y es cierto que todo lo que he hecho como autora para otros artistas ha sido una fuente de ingresos para alimentar mi propio sello, y poder seguir relanzando mi carrera año tras año.

Una vez que acabe su gira con IGNIS, ¿ ya tiene algún proyecto entre manos?

No sé cuando va a ser el final de la gira, llegaremos hasta donde sea bonito y se disfrute el disco entrando en todas esas modulaciones de repertorios. No me permito no disfrutar de lo que hago.