Cambia el tiempo en A Coruña

Este domingo Galicia quedará en una situación intermedia entre las altas y las bajas presiones, con presencia de aire frío en altura. Con esto, en A Coruña, tendremos nieblas y nubes bajas, además de que no se descarta algún orballo puntual a primera hora.

Por la tarde, la tendencia será a la apertura de grandes claros, aunque quedarán nubes en la zona de la comarca coruñesa.

Las temperaturas mínimas se mantendrán igual, con 17ºC, y las máximas bajarán hasta los 24ºC. El viento soplará flojo del norte-noroeste.

El panorama irá cambiando a partir del martes, cuando la lluvia empezará a tener presencia en la ciudad.