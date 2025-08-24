Cambia el tiempo en A Coruña
El martes ya se esperan lluvias
Este domingo Galicia quedará en una situación intermedia entre las altas y las bajas presiones, con presencia de aire frío en altura. Con esto, en A Coruña, tendremos nieblas y nubes bajas, además de que no se descarta algún orballo puntual a primera hora.
Por la tarde, la tendencia será a la apertura de grandes claros, aunque quedarán nubes en la zona de la comarca coruñesa.
Las temperaturas mínimas se mantendrán igual, con 17ºC, y las máximas bajarán hasta los 24ºC. El viento soplará flojo del norte-noroeste.
El panorama irá cambiando a partir del martes, cuando la lluvia empezará a tener presencia en la ciudad.
- La segunda gran carrera urbanística del siglo XXI en A Coruña: 12.000 pisos más
- Cinco sitios de A Coruña para tomarse un pincho de callos gratuito
- Así se verá el nuevo barrio de Monte Mero desde diferentes puntos de A Coruña
- Vega: «Me fui con dieciocho años de casa y encontré en A Coruña un hogar»
- Fallece en A Coruña el empresario Ángel Jove Capellán
- «En los 90 había muchos problemas de droga, el fútbol de barrio nos alejaba de ahí»
- Localizado sano y salvo el hombre que buscaba un operativo de emergencias en San Roque, A Coruña
- El 'mamotreto' de un edificio de O Parrote, condenado a desaparecer