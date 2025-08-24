Cen persoas sobre as táboas para honrar a memoria das cigarreiras
A Banda Municipal e Cántigas da Terra unen forzas nunha proposta que combina música, teatro e baile en María Pita
A Semana Clásica concluirá, hoxe en María Pita (21.00 horas), con máis de cen persoas sobre o escenario, que unen voces, instrumentos e pasos de baile para rescatar a memoria das cigarreiras da Fábrica de Tabacos. É o núcleo da proposta na que colaboran a Banda Municipal e a agrupación Cántigas da Terra, pero tamén intérpretes coruñeses, como Isabel Risco, Victoria Pérez, Jose Losada, Alberte Bello, Manu Fernández e o grupo de baile Santaia de Santa Cruz.
«Conceptualmente isto é unha estampa; un xénero lírico-musical que non se representaba dende finais dos 90. Levaba tempo traballando na posibilidade de montar algo así, e a chamada do mestre Romero Llopis —director da Banda— foi a motivación», comenta o director artístico de Cántigas da Terra, Luís Bolón. A chamada do director non foi o único elemento providencial que deu pé a As Cigarreiras, un espectáculo que recrea a revolta obreira das traballadoras da fábrica en 1857; senón a primeira de moitas conxunturas que propiciaron que o proxecto agromara de forma orgánica. «Dándolle voltas ao tema, collín un cancioneiro de Pérez Ballesteros de finais do XIX, e apareceu unha copla sobre a fábrica da Palloza, que tiña un coro dirixido por Anta Seoane, que, á súa vez, tamén foi director de Cántigas», explica Bolón.
Dende aí, todo comezou a encaixar: o propio Anta Seoane foi responsable da recollida de varias melodías tradicionais, que puideron cantar as cigarreiras no seu día e que agora serán interpretadas co acubillo sinfónico da Banda Municipal e cos arranxos e a composición do propio Bolón.
Non rematan aí as casualidades nun espectáculo, que, alén dunha proposta artística, é un exercicio de memoria colectiva, na que o grupo de teatro amador de Cántigas escenifica o encontro con actores consolidados, con Isabel Risco no rol protagónico. «No coro hai unha soprano, Julia, que foi cigarreira, como a súa nai e a súa avoa. Cando me decatei, xa estaba escribindo a música. Saíu só. Hai unha gran capacidade de intercambio entre todos os artistas que interveñen, cada quen nos seus códigos. Creo que é algo que chega ao corazón», sinala.
