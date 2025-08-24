Cine para los oídos en María Pita

El buen cine se disfruta con los ojos, pero también con los oídos. Especialmente, si quien se encarga de hilar la banda sonora con la acción fílmica es el histórico compositor John Williams, autor de la música de algunos de los clásicos más populares de la historia del cine. La Orquesta Sinfónica de Galicia eligió su repertorio para su tradicional concierto de María Pita en el marco de la Semana Clásica. Una cita muy especial que marca el final del verano y el comienzo de la temporada de la Orquesta, que ayer se inició con el himno gallego.

La velada de ayer estuvo, sin duda, a la altura de las expectativas de los cientos de personas de todas las edades que abarrotaron la plaza de María Pita. Algunas de ellas lo hicieron desde bien temprano para asegurarse su sitio entre el patio de butacas, que se quedó corto, ya que muchas personas disfrutaron del concierto de pie en los aledaños de la plaza.

Por la partitura de los músicos, a la batuta del maestro titular, Roberto González Monjas, desfiló un repertorio que todo lo que tiene de popular, lo tiene de complejo. La Raiders March de Indiana Jones, el tema principal de Tiburón o algunas piezas de Parque Jurásico pusieron la acción en la selección de piezas; mientras que la música de La lista de Schindler o Memorias de una Geisha aportaron el toque intimista y emocional. Entre las más celebradas, los temas que ponen música a filmes atemporales como Harry Potter y la Piedra Filosofal o ET, que llevaron a las sensaciones de la infancia al público asistente, que terminó el concierto con una gran ovación.