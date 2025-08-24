El Concello termina las obras en 16 paradas de autobús
A Coruña
Las obras para mejorar la accesibilidad en 16 paradas del autobús ya están terminadas. En total, el Ayuntamiento de A Coruña ha invertido 700.000 euros, financiados por los fondos Next Generation, en estos trabajos.
En las paradas se realizaron obras de elevación de plataformas, mejoras en la señalización, colocación de pavimento podo táctil y reformas en los espacios de espera. Las actuaciones se realizaron en diferentes barrios de la ciudad, como Os Mallos, Monte Alto, Labañou, Os Rosales, Cuatro Caminos y O Castrillón.
