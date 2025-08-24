La construcción de la Universidad de A Coruña

Al crearse la Universidad de A Coruña por la Xunta de Galicia presidida por Fernando González Laxe, Ley 11/1989 de Ordenación del Sistema Universitario de Galicia, el Concello local encargó al arquitecto José González Cebrián la realización del proyecto de urbanización del Campus Universitario de Elviña en la ladera del Castro, documento de planeamiento que ha regido toda la trayectoria de la construcción de la nueva Universidad. Hasta entonces, impartían docencia varios centros universitarios dependientes de Santiago, tanto en la ciudad como en Ferrol, cuyo futuro campus se incorporó a la nueva institución por el decreto fundacional.

Encontrándome en Palermo en el verano de 1990, donde preparaba el trabajo de investigación para opositar a cátedra, recibí la llamada de José Luis Meilán Gil para incorporarme a su equipo rectoral, con el objetivo prioritario en mis funciones como vicerrector de dirigir el proceso para la construcción de la nueva Universidad.

Facultad de Economía y Empresa. | LOC

Anteriormente, en 1972 los arquitectos Juan Castañón de Mena, J. Laguna habían presentado el proyecto para el Campus de A Zapateira financiado por la Fundación Barrié. Lo componían el edificio para Colegio Universitario, la sede de la Escuela de Arquitectura Técnica inaugurada en 1975 y el edificio de Arquitectura Superior inaugurado en 1980. El Colegio Universitario construido en primer lugar quedó destinado definitivamente a Facultad de Ciencias, debiendo reformarse y cambiarle la fachada en 1996 por el arquitecto Juan Pérez Valcárcel.

Facultad de Ciencias. | LOC

Al crearse la Universidad coruñesa, los estudios de Derecho se impartían desde 1987 en unos locales del municipio para, al año siguiente, compartir las aulas en la Escuela de Náutica mientras salía a concurso el proyecto para construir su propia Facultad en el Campus de Elviña que se inauguró en 1995. La Escuela de Náutica y Máquinas Navales, se transformó al integrarse en la Universidad en Escuela Superior de la Marina Civil, manteniendo su ubicación en el Campus de Riazor.

Desde 1986 se estaba construyendo un aulario en el Campus de A Zapateira, por la arquitecta Julia Fernández de Caleya, que dada la precariedad de instalaciones se convirtió en la primera Facultad de CC. Económicas. Años después se le adosó un edificio para los departamentos del centro, obra del arquitecto Joaquín Fernández Madrid. Este edificio se rehabilitó completamente por el mismo arquitecto, para el traslado al mismo de la Facultad de Filología en octubre de 1996, que hasta entonces había compartido aulas con la nueva Facultad de Ciencias de la Educación en el Campus de Elviña. La Facultad de Ciencias Económicas y la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales se unificaron finalmente en LA Facultad de Economía y Empresa, construida en el Campus de Elviña por el arquitecto Manuel Gallego Jorreto entre 2000 – 2002.

La Universidad de Santiago había creado los estudios de Informática en 1986, que se impartieron en A Coruña en las aulas de la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica hasta que en 1993 se inauguró el edificio propio de la Facultad. La Escuela de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos inició los estudios en 1991 en el Edificio de Laboratorios de Carreteras de Arteixo, inaugurándose su Facultad en Elviña en 1993 obra de los arquitectos Fernández Gago y Caridad. Adjunto a la Facultad se construyó El Centro de Investigación de Obras Públicas entre 1997 -2000.

La construcción de la Universidad de A Coruña

En el Campus de Elviña el arquitecto Andrés Albalat Lois proyectó los edificios de las facultades de Sociología, que inició las obras en 1996, y la actual Facultad de Ciencias de la Educación inaugurada aquel mismo año. Los estudios de Sociología se habían impartido antes en la Escuela de Marina Civil y los de CC. de la Educación procedían del Edificio de la Normal en el Campus de Riazor.

El Rectorado de la Universidad, que inicialmente ocupó dos locales en la calle Juana de Vega y en el Cantón Grande, se instaló definitivamente en la rehabilitada Maestranza de Artillería, edificio del siglo XVIII cedido por el Ejército a la ciudad, y donado a la Universidad, con proyecto del arquitecto Gustavo Díaz García. Se inauguró el 5 de octubre 1994 con la apertura del curso universitario en Galicia.

Para las Ciencias de la Salud se remodeló con una transformación completa un edificio del antiguo hospital de Oza por el arquitecto J. Antonio Corrales, poniéndose la primera piedra en enero de 1996. Edificios menores en el mismo campus fueron construidos años después. El Club Universitario se instaló en un edificio de la Escuela de Náutica en el Puerto rehabilitado por el arquitecto Alberto Noguerol (1991), la Casa del Francés para servicios de los estudiantes fue rehabilitada por José Manuel Casabella (1993), el pazo de Lóngora en 1998 y el edificio de despachos de Arquitectura entre otros, con numerosas obras de urbanización, aparcamientos, comedores e instalaciones deportivas. En el año 2000 se construyó en Elviña el edificio de los Servicios de Apoyo a la Investigación con proyecto del Estudio A-cero de arquitectura.

Habría que añadir que durante esta década frenética se construyeron también las facultades y edificios de Servicios del Campus de Esteiro en Ferrol, sobre el plan de urbanización realizado por el arquitecto Dalda Escudero, con proyectos para los centros docentes de J. Antonio Franco Taboada, Felipe Peña Pereda, José Fernández Salas, Joaquín Fernández Madrid, Alfredo Alcalá y Carlos Meijide entre otros. Para planificar, elaborar los concursos, adquirir los equipamientos y supervisar las obras se creó en 1990 el Servicio de Obras de la Universidad, dirigido por el arquitecto Miguel Silva Suarez.