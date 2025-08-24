Una focaccería de A Coruña dedica su plato del mes a Carlos Ares
La especialidad combina prosciutto crudo, burrata, higos y rúcula
La música y la gastronomía se dan la mano en plena Plaza Pontevedra. Y es que La Focacceria de Elba ha dedicado su focaccia del mes al cantautor local Carlos Ares, que deleitó recientemente al público coruñés en las fiestas de María Pita.
La especialidad, que combina prosciutto crudo, burrata, higos y rúcula, fue compartida por el propio artista en sus redes sociales a través de un vídeo en el que mostraba su grata experiencia con el plato, que en palabras de sus artífices, está teniendo «mucho éxito» entre sus clientes.
Esta iniciativa, que busca rendir homenaje a la música y cultura de la ciudad acercando a los clientes a la gastronomía local de manera creativa, es solo una pequeña muestra de las futuras sorpresas de esta focaccería, que busca estar «cerca» del talento local.
