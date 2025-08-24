¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del domingo 24 de agosto

La banda municipal junto a Cántigas da Terra

21.00 horas | La banda municipal de A Coruña une fuerzas con la agrupación Cántigas da Terra para ofrecer un concierto de lo más especial, con clásicos del repertorio de ambos conjuntos.

María Pita

Mercado ecológico municipal

10.00 horas | Otro habitual de los domingos. El mercado ecológico municipal se mueve, en esta ocasión, al barrio de O Castrillón, donde los puestos se instalarán hasta las 15.00 horas.

Plaza de Pablo Iglesias

La Sagrada Familia continúa con sus fiestas

13.00 horas | Continúan las fiestas del barrio de la Sagrada Familia con una pulpeira instalada en la pista polideportiva. Habrá actuaciones del coro Sagrada Familia y la Tuna de Veteranos.

Polideportiva Sagrada Familia

Feria del libro antiguo y Mostrart

| Comienza la última semana de agosto, y, con ella, los últimos días para disfrutar de la Feria de artesanía Mostrart y la Feria del libro antiguo y de ocasión, donde quedan algunas oportunidades.

Méndez Núñez

Rallye de clásicos Teresa Herrera

Los descapotables clásicos son los protagonistas del Rallye Teresa Herrera, que llenará la plaza de María Pita con 35 piezas automovilísticas únicas.

María Pita

Muestra de carteles de las fiestas de María Pita

La exposición As festas de María Pita a través dos seus carteis continúa su andadura en Marineda City tras una primera parada en los Cantones.

Marineda City