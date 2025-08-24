AGENDA
¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del domingo 24 de agosto
El penúltimo fin de semana de las Fiestas de María Pita trae muchos planes a la ciudad
La banda municipal junto a Cántigas da Terra
21.00 horas | La banda municipal de A Coruña une fuerzas con la agrupación Cántigas da Terra para ofrecer un concierto de lo más especial, con clásicos del repertorio de ambos conjuntos.
María Pita
Mercado ecológico municipal
10.00 horas | Otro habitual de los domingos. El mercado ecológico municipal se mueve, en esta ocasión, al barrio de O Castrillón, donde los puestos se instalarán hasta las 15.00 horas.
Plaza de Pablo Iglesias
La Sagrada Familia continúa con sus fiestas
13.00 horas | Continúan las fiestas del barrio de la Sagrada Familia con una pulpeira instalada en la pista polideportiva. Habrá actuaciones del coro Sagrada Familia y la Tuna de Veteranos.
Polideportiva Sagrada Familia
Feria del libro antiguo y Mostrart
| Comienza la última semana de agosto, y, con ella, los últimos días para disfrutar de la Feria de artesanía Mostrart y la Feria del libro antiguo y de ocasión, donde quedan algunas oportunidades.
Méndez Núñez
Rallye de clásicos Teresa Herrera
Los descapotables clásicos son los protagonistas del Rallye Teresa Herrera, que llenará la plaza de María Pita con 35 piezas automovilísticas únicas.
María Pita
Muestra de carteles de las fiestas de María Pita
La exposición As festas de María Pita a través dos seus carteis continúa su andadura en Marineda City tras una primera parada en los Cantones.
Marineda City
