La mayoría de los barrios son más caros para alquilar que la zona de Juan Flórez en 2021

El código postal 15004, que engloba la plaza de Lugo, el inicio de Juan Flórez y las calles entre la plaza de Pontevedra, Calvo Sotelo y el parque de Santa Margarita, siempre ha sido la más cara para alquilar en A Coruña desde que la Xunta empezó a ofrecer datos. Pero la subida de precios ha hecho que en siete de los doce distritos de la ciudad se supere el coste que hace apenas cuatro años tenía el barrio más caro. Los datos de julio de 2021, del Observatorio da Vivenda autonómico señalan que los contratos que se firmaban en esa zona tenían un coste medio de 702 euros mensuales. Ahora son casi 927, mientras que en Monte Alto-As Atochas-Durmideiras-Zalaeta el precio roza los 707, y en el 15011, que engloba la Ciudad Jardín, pero también Riazor, Os Rosales, Labañou y Visma, es de 706. Barrios antes populares se han convertido en zonas de lujo, al menos a nivel de lo que cuesta vivir en ellos.

Y los datos de la Xunta dan una idea desactualizada del crecimiento de los precios. En años pasados, los datos de julio reflejaban el precio medio de los alquileres firmados en lo que iba de ese año, pero ahora se cuentan los últimos doce meses, de forma que el precio que figura en el informe del mes pasado es en realidad un promedio desde agosto de 2024. La tarifa media en este último año es de 731 euros al mes.

Pero, incluso con la estadística suavizada, las subidas en todos los barrios superan el 30%. El mayor aumento, en porcentaje, se ha dado en el 15007, Sagrada Familia y Os Mallos, que ha pasado en apenas cuatro años de un precio medio de 445 euros a 638, una subida de más del 43%. Aun así, es el segundo distrito más barato de la ciudad.

El porcentaje es prácticamente el mismo en el 15001, la Ciudad Vieja, que ha pasado de unos 584 euros a 835, el tercer barrio más caro de la ciudad. Pero es la excepción, pues, en general, las mayores subidas se han dado en los barrios populares. Roza el 43% de subida el 15190, que engloba la urbanización Breogán, Feáns, Mesoiro y Novo Mesoiro. Pese la escalada, sigue siendo el barrio más barato de la ciudad, con unos 481 euros del precio medio. Según los vecinos de Novo Mesoiro, sin embargo, estos datos están distorsionados por la presencia de alquileres protegidos, y el precio de la vivienda libre es mayor.

Además, se ha vivido una subida del 42% en el 15010, esto es, en Agra do Orzán y O Ventorrillo, que se mantiene como la segunda zona más barata de la ciudad pero que ha pasado de 455 a 646 euros en los nuevos alquileres. En Os Mallos y Agra do Orzán es más caro alquilar hoy en día que en la zona del Orzán o la Ciudad Vieja en 2021. Y también que en el 15005, que agrupa a A Falperra con buena parte de Juan Flórez y la plaza de Vigo. Los precios estaban aquí en unos 603 euros en 2021, pero ahora en 831, casi un 38% más.

En otros barrios que tradicionalmente tenían precios moderados las subidas han sido de más de un tercio. En el 15009, que va de Cuatro Caminos al límite con Culleredo y que incluye la zona del parque de Oza y la avenida de la Concordia, buena parte de Monelos y Xuxán, se ha pasado de unos 487 euros a casi 681, cerca de un 40% más. Y en Monte Alto, ya por encima de los 700 euros, los precios estaban en 514 euros en 2021, con lo que la subida supera el 37%. En el 15006, que incluye buena parte del litoral oriental coruñés e incluye A Palloza, la avenida de Oza y As Xubias, el salto es del 35%, de 547 euros a 738.

En solo cuatro de los doce distritos de la ciudad el incremento de precios ha sido de menos de un tercio en cuatro años, pero no se aleja mucho. El 15003, la zona del Orzán, roza el 33%, lo que se traduce en una subida desde unos 635 euros de 2021 hasta 843 en la actualidad, el segundo barrio por precio. En la zona de la plaza de Pontevedra y el inicio de Juan Flórez el alza ha sido de poco más del 32%, y es el único barrio, al menos con las estadísticas actuales, por encima de 900 euros.

El listado se completa con el 15008, una extensa zona que engloba al Barrio de las Flores, el entorno de Alfonso Molina, Elviña y Agrela, además parte de la periferia de la ciudad, que ha pasado del entorno de los 500 euros de precio medio a más de 658, un alza que supera el 31,2%. El barrio que menos crece en precio desde 2021, dentro del alza general, es el distrito desde Ciudad Jardín a Os Rosales, con un 30,3%.

Al nivel de una hipoteca

Las compraventas de vivienda en la ciudad vuelven a niveles de la burbuja inmobiliaria, un fenómeno que el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad coruñés e inmobiliarias de la ciudad vincularon, entre otros factores, a la subida del alquiler. Según el simulador del Banco de España, el que compre un piso de 250.000 euros pidiendo una hipoteca de 175.000, con un tipo del 2,5% y 30 años, pagará mensualmente unos 691 euros, menos que arrendar en la mayoría de los barrios.

El Gobierno central, tras una petición del Concello tramitada por la Xunta, declaró el mes pasado la ciudad como zona de mercado residencial tensionado, lo que establece límites a las subidas de arrendamientos durante tres años y ofrece bonificaciones a los propietarios que alquilen. Entidades como el Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia pedían la medida, así como otras como promocionar la vivienda pública, si bien sus detractores creen que detraerá pisos del mercado.