Si no lo leo no lo creo
La prensa lusa, sobre Yeremay: «Que no acabe recogiendo mejillones»
ANTÓN PERULEIRO
El Deportivo dejó atónito al mundo del fútbol al rechazar una oferta del Sporting de Portugal de 30 millones de euros más otros cinco por variables por su buque insignia, Yeremay, mientras grandes clubes como el Barça buscan dar salida a algunos de sus canteranos precisamente por esa cantidad.
El asunto llegó a una tertulia televisiva en el canal Now, donde uno de los comentarias deportivos se ‘calentó’, ofendido por el rechazo del canario y del Dépor. «¡Cuidado, Yeremay, que no acabe en las Rías Baixas recogiendo mejillones!», soltó, lamentando que con el apoyo de Abanca al Dépor «no hay nada que hacer».
