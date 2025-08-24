La ‘pulpeira’ que convirtió a sus clientes en familia

Cuando un restaurante se conoce por el nombre de su dueño es muy posible que tenga un buen trato, además de dar muy bien de comer. Durante años, ir a La Pulpeira de Melide de Os Mallos era ir a la de Lola, un lugar que gracias a esta mujer se convirtió en sinónimo de tradición, hospitalidad y buen hacer alrededor de una mesa de pulpo. Nacida en una Nochebuena de 1933, la vida de Lola Sande quedó indisolublemente unida al oficio de pulpeira, un legado que hoy sigue latiendo en su local de la Ronda de Outeiro, rebautizado como La Pulpeira de Lola Antigua de Melide en homenaje a su figura.

Los inicios, recuerda Lola, fueron humildes: "Los comienzos fueron muy buenos, pero aún no habían hecho la calle, era todo tierra y estaba por cementar, aunque ya estaba la pulpería. Mi marido trabajaba aquí en A Coruña, y yo estaba sola con mis hijos en Melide. Él encontró este bajo y vinimos para aquí". Sus suegros regentaban entonces La Pulpeira de Melide en la calle Orzán y su marido, Antonio Rodríguez, trabajaba allí. En 1968, el matrimonio decidió emprender su propio camino con la Casa del Pulpo. "Cuando mi abuela se retiró, le pusimos Pulpeira de Melide. Antes no quería mi padre, para que la gente no se confundiera", recuerda Carmen, su hija.

El matrimonio trabajó mano a mano, Antonio se ocupaba de las compras y las gestiones, mientras que Lola era la que hacía brillar la parte gastronómica. "Fue la que inició toda la saga", subraya Carmen.

El barrio siempre ha estado muy ligado a las pulpeiras. "Había una ahí más abajo que se llamaba La Pulpeira de Arzúa", rememora Lola. El secreto del éxito para ella era sencillo: "A mí el pulpo también me gusta. Creo que funciona porque lo preparamos bien y usamos producto de calidad. La gente siempre lo quiso mucho. Nosotros no hacíamos mucho más: pulpo, cachelos y empanadas".

El fallecimiento de Antonio la obligó a tomar las riendas sola: "Trabajamos los dos juntos desde que empezamos, pero él se fue. Quedé yo con mis hijos atendiendo la pulpería", rememora con emoción.

Con el paso de los años, La Pulpeira de Lola se convirtió en una institución. Los parroquianos habituales, muchos de ellos convertidos ya en amigos, le hicieron un homenaje irrepetible al cumplirse 50 años de la apertura. "Fue un cumpleaños maravilloso porque fueron los clientes que habían venido desde que empezó la pulpería en 1968. Le encargaron un retrato de Lola a Ito Mosquera y se lo regalaron", cuenta Carmen. "Fue muy emocionante, lloramos todos", añade.

Ese retrato de Lola preside hoy el local, como símbolo de continuidad y afecto. "Me da mucho orgullo tener el cuadro ahí colgado", confiesa la pulpeira.

Lola no solo sirvió pulpo, sino que dio de comer a tres generaciones de familias enteras y por eso se le tiene tanto cariño. "La gente me recibe muy bien cuando bajo, tanto los conocidos como los desconocidos", dice ella. "Póngale una ración de pulpo a la señora, al vino la invito yo", bromea con Lola y Carmen un cliente que le pregunta a la pulpeira con afecto cómo está.

Consciente de que ya no puede estar entre las mesas, desde la vivienda que conserva encima del establecimiento, Lola no pierde de vista la marcha del negocio: "Ella tiene cámaras en casa y ve cómo sigue funcionando la pulpería. Se alegra mucho cuando ve que el local está lleno", cuenta Carmen. La propia Lola, con una sonrisa confiesa que "estaría cortando pulpo si me dejaran".

Preguntada por el secreto del buen pulpo, la experta no duda: "La calidad es lo primero, que esté fresco, y después darle su tiempo de cocción. Dicen que son 20 minutos, pero yo lo hacía a ojo. Cogía un pulpo, lo miraba y ya sabía".

Para Lola, la gastronomía no fue lo único importante, sino que el trato humano fue también clave del éxito: "Al cliente había que atenderlo lo mejor posible, a todos ellos, como si fuesen de la familia".

Hoy, con la serenidad de quien lo ha dado todo, se emociona al mandar un mensaje de gratitud a todos aquellos que hicieron posible su historia: "Muchas gracias, me ayudaron a hacer crecer la pulpería y a criar a mis hijos".