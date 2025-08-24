Sofija Petrovic: «Encuentro cosas nuevas en cada actuación e intento ser diferente»

¿Qué significa para usted tener el papel protagonista en la obra Carmen?

Carmen fue el primer papel de mezzo-soprano que he interpretado en mi vida. Estudié como soprano dramático joven, pero siempre sentí que mi voz tenía una tonalidad fuerte media. Tengo que decir que Carmen es un papel muy específico, no creo que sea un papel muy difícil vocalmente, pero sí en el sentido de que necesitas ser una muy buena actriz y tener un buen francés. Carmen es uno de esos papeles que realmente me gustan, así que interpretarla en escena es algo muy natural. Es uno de los papeles más famoso de mezzo-soprano, que definitivamente si eres buena desarrollándolo te puede abrir muchas puertas.

¿Por qué cree que esta obra funciona tan bien entre el público?

Hay música muy emocionante y momentos apasionantes entre Carmen y Don José. Esto es muy común en la vida diaria, tenemos este tipo de triángulos amorosos, así que creo que muchas personas se ven reflejadas. Los hechos que se escribieron cuando se creó Carmen también se ven a día de hoy. En este cartel hay crímenes, hombres peligrosos, bandas… que también existen en la actualidad. También ayuda que la música de Bizet es muy divertida y apasionante en ciertos momentos.

Esta Carmen es diferente, es más moderna y no usa el traje flamenco. ¿Qué significa este cambio en el papel?

Tal vez no tenemos trajes originales de esos tiempos, pero en esta versión que ha hecho Calixto podemos actuar con trajes de hace 25 años atrás hasta el día de hoy, podemos vestirnos con cualquiera de esos trajes y siempre va a funcionar. Para mí, lo más importante con Carmen no son los trajes, que por supuesto son una parte muy importante, pero creo que no importa tanto si lleva el traje de flamenca o un vestuario más minimalista, porque lo más importante es que los cantantes sean muy expresivos, apasionados en el escenario, y que sean coquetos y divertidos con el público.

De todos los personajes que ha desarrollado durante su carrera, ¿cuál le gustó más a la hora de interpretarlo?

Me cambié al repertorio mezzo-soprano en 2022, fue un año muy importante para mí, así que tal vez te diré una respuesta diferente en un par de años, pero ahora tengo que decir que el rol que realmente abrió mi voz, que me ayudó a crecer técnicamente como artista y el que más he disfrutado en el escenario ha sido el de Amneris de Aida. Ese rol lo hice el año pasado en el Festival Oper im Steinbruch, fue muy hermoso. Este personaje lo hice ahora en el Festival Birgit Nilsson en Suecia, este papel realmente cambió mi vida y me ayudó mucho a crecer como artista.

¿Cómo prepara sus personajes de ópera?

Si no conozco la ópera, me la veo entera, la leo y busco información sobre la pieza, el personaje y empiezo a estudiar la música. No escucho a otros cantantes que lo hayan hecho antes, ni cómo pronuncian. Intento buscar mi forma de hacerlo, lo practico muchas veces con el pianista, buscando el estilo, la expresión y la pronunciación. Para mí, el periodo de ensayos es muy importante porque encuentro cosas nuevas en cada actuación e intento ser diferente cada vez. No me gusta si soy como un robot que hace todo el rato lo mismo, me permito ser espontánea, sentir la música, a mis compañeros y al personaje.

Usted fue parte de la Academia de Ópera de París. ¿Qué significó esto para su carrera profesional?

Cuando terminé mis estudios de doctorado en Serbia, tenía 22 o 23 años y fui a la Academia de Artes Vocales de Filadelfia, después de un año y medio recibí una invitación de la Academia de Ópera de París, y estar allí me trajo algo muy importante para cantar Carmen, que fue aprender francés. Al estar en la Academia, tuve la oportunidad durante un par de años de ver grandes actuaciones y a grandes directores, conductores y cantantes que me han inspirado mucho.

Es su primera vez en A Coruña. ¿Qué piensa de esta ciudad?

Amo esta ciudad, es mi primera vez en el norte de España. Me gustan las personas de A Coruña porque son muy amables, abiertas y todos quieren ayudarte. Siento una especie de energía y adoro el hecho de tener la playa cerca y caminar por lugares hermosos. También hay tiendas muy bonitas, me gusta ir a la perfumería, a las tiendas de maquillaje o ir a hacerme las uñas y hablar con todo el mundo y conocer a la gente. Además, siempre hay música y eso me gusta, me hace sentir como en casa.