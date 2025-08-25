Un andaluz que ahora vive en A Coruña señala la gran diferencia con las playas de la Costa del Sol: "Se echa de menos"

Ya hace tiempo que empezó a subir este tipo de vídeos y lo cierto es que han tenido mucho éxito. Desde hace meses, @dzetamusica habla en su Tiktok de las grandes diferencias que existen entre su tierra natal, Andalucía, y el lugar en el que vive ahora, A Coruña. Tiene multitud de vídeos hablando sobre los choques culturales, las costumbres y el carácter de la gente.

En su último vídeo ha tocado uno de los temas tendencia del verano: las playas. Para el joven andaluz, hay muchas diferencias entre los arenales de, por ejemplo, la Costa del Sol, y los que se ha encontrado en Galicia. "Yo estoy acostumbrado a playas con mucha gente, con tu chiringuito, que te podías tomar ahí una copita...", empezó diciendo como una de las cosas que más echaba de menos.

Pero no se quedó ahí, sino que se percibía cierta "morriña" en su reflexión: "El pescadito frito, las tumbonas... Y cuando llegué a la playa por primera vez en Galicia, dije: ¿dónde está la gente?, ¿dónde están los chiringuitos?, ¿dónde están los guiris?".

Pese a esos aspectos que se le hacían un tanto extraño, reconoce que se ha llevado una grata sorpresa con las playas gallegas: "Son playas prácticamente vírgenes. Te sientes Frank de la Jungla llegando allí, porque la gente aquí cuando quiere un buen día de playa se va a fuera de la ciudad. Tienes que trepar, gatear... porque están en el medio de la nada. Se respira una tranquilidad que da gusto".

Aún así, reconoce que echa mucho de menos el ajetreo de sus playas andaluzas: "Es verdad que no escuchas "¡Cerveza!, ¡Coca Cola!", pero se echan mucho de menos los chiringuitos. Eso sí que lo diré, porque el gustazo de comer en la playa o tomarte una cervecita fresquita no tiene precio".

Por último, como no podía ser de otra forma, mencionó la temperatura del agua: "El agua está congelada, sobre todo la de las Illas Cíes, el agua más fría que he probado en mi vida. Y la marea... sube como la espuma. Como te despistes te baña los pies".

Sin embargo, la nostalgia no le impide reconocer la belleza de las playas gallegas: "Me gustan mucho las playas de Galicia. Son increíbles. Con paisajes y una tranquilidad increíbles también".