Arrancan las obras de reforma del parque del Observatorio

El Concello de A Coruña ha confirmado el inicio de las obras de reforma interior del parque del Observatorio este lunes 25 de agosto con el inicio de los preparativos para poner en marcha los trabajos. El objetivo es la apertura y acondicionamiento de recinto, uno de los principales compromisos del Gobierno municipal con los vecinos del barrio del Agra do Orzán.

La alcaldesa destaca, en un comunicado, que "la creación de una gran área verde en el Agra es una demanda que viene de lejos y, además, es fundamental y totalmente razonable". Subraya además la regidora que "la configuración urbana" de este barrio, uno de los "más compactos" de la ciudad, exige "ganar espacios públicos y contar con superficies de ocio más oxigenadas y abiertas a la ciudadanía".

Tras obtener el Concello en junio la concesión de los terrenos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en el parque del Agra, ya están "avanzando" las actuaciones urbanísticas necesarias para abrir el parque a la ciudadanía. "La hoja de ruta comenzará, en primera instancia, con la construcción de nuevos cierres perimetrales alrededor de las instalaciones de la Aemet para, posteriormente, demoler los muros que bordean las calles Canceliñas y Gregorio Hernández, que actualmente impiden o limitan el acceso a los espacios que el Concello obtuvo en régimen de cesión", explica el Ayuntamiento.

El cronograma para la evolución de los trabajos se concretó la semana pasada en una reunión técnica entre personal municipal y representantes de la Aemet, con el fin de acordar un calendario inicial de actuaciones. "Dado que la previsión es comenzar con las cimentaciones del nuevo cierre perimetral sur del edificio principal del Observatorio —el que dará a la calle Gregorio Hernández—, ya este lunes se trasladarán las primeras casetas de obra al interior del parque", detalla el Concello en su comunicado.

Inés Rey recalcó este lunes que el parque del Observatorio no solo se sustentará sobre las dos superficies cedidas por el Estado al Concello, sino que se completará con la cesión gratuita de más de 3.000 metros cuadrados correspondientes al antiguo solar de las Adoratrices. Se trata de una parcela limítrofe con el recinto del Observatorio.

El pleno aprobó a finales de julio el convenio urbanístico para adoptar "esta medida, que --según destaca el Concello-- además de dar cumplimiento a una sentencia firme del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) —que reconoció como suelo urbano consolidado una parte de la parcela del ámbito POL M-22, el solar de Adoratrices— permitirá aprovechar como área verde el espacio libre de uso público de esa superficie de 3.000 metros cuatrados que, además, urbanizará la promotora que ostenta la titularidad de este ámbito.