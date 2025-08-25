El Ayuntamiento de A Coruña exige llegar a 100.000 metros en el parque de Monte Mero

El proyecto de la Xunta para construir algo más de 4.000 viviendas en Monte Mero (entre Xuxán, Alfonso Molina, la Ciudad de las TIC y Pedralonga) contempla un gran parque de casi 90.400 metros cuadrados al este de la promoción, pero el concejal de Urbanismo, Francisco Dinís Díaz Gallego, pedirá «intentar llegar a los 100.000 metros cuadrados», unas 6,7 veces el espacio de los Jardines de Méndez Núñez. «Que sea lo más grande posible sin tener que mover zonas verdes de otros lados», resume Díaz Gallego.

Con el diseño actual, el gran parque que dará a la zona de Pedralonga concentra más de la mitad de los cerca de 172.000 metros de espacios libres del ámbito, que también incluyen una plaza en la zona más próxima a Xuxán, paseos peatonales y otros 37.600 metros distribuidos por el ámbito. El proyecto pretende crear 771 viviendas libres y 3.254 públicas o protegidas, en su mayoría en bloques y con torres de hasta doce plantas, con equipamientos y dos parcelas situadas junto a Alfonso Molina para usos terciarios (comercios y oficinas).

Y otra de las reclamaciones del Ayuntamiento, explica Díaz Gallego, es eliminar estos dos bloques. «Entendemos que el espacio comercial tiene que estar mezclado con el resto del barrio», indica el concejal, que cree que las parcelas comerciales aisladas de los bloques de viviendas van a generar «un efecto llamada» de coches de clientes que no residan en la zona. «No van a aportar vida al barrio y se la van a quitar», porque si los negocios se concentran allí «seguramente no se va a crear un supermercado ni una tienda de alimentación» en el resto de Monte Mero.

El proyecto está siendo promovido por la Xunta, que acaba de iniciar el proceso para obtener autorización ambiental y ha contratado la redacción de un Plan de Interés Autonómico (PIA) que, admite Díaz Gallego, le dará «bastante libertad» para regular el urbanismo del ámbito. Pero señala que «desde el minuto uno la Xunta quiso sentarse con nosotros» y pactar el desarrollo. El proyecto necesitará de informes municipales, y el Ayuntamiento es propietario de parte de los terrenos, y además, según explica el concejal, está habiendo una relación fluida entre ambas administraciones.

La mayor parte de las viviendas de protección, que serán o bien públicas o bien privadas pero con un precio limitado por la Xunta, se concentran en una franja «de alta densidad», en palabras de la propia Xunta, con edificios de hasta doce alturas, bordeando el nuevo barrio, en la dirección de Alfonso Molina y la Ciudad de las TIC. Entre estas y la gran zona verde situada junto a Pedralonga, habrá un área de bloques de edificios de «media densidad», en su mayoría de vivienda libre y altura más moderada.

El concejal de Urbanismo considera que en este reparto «no hay ningún tipo de discriminación» hacia la vivienda protegida, y recuerda que esta supone el 80% del barrio. Monte Mero está «bastante bien distribuido», y señala que desde el Concello apuestan por la «densidad» como «modelo de crecimiento», por lo que también se apoya la decisión de la Xunta de concentrar las edificaciones en bloques altos (el Plan General de Ordenación Municipal contempla alturas de hasta ocho pisos). La Xunta cuenta con empezar la urbanización del ámbito, que implicará derribar decenas de casas ya existentes, en 2028.