La calle Alexander Von Humboldt estará cortada durante un mes

La calle Alexander Von Humboldt estará cortada al tráfico durante un mes a partir de este 25 de agosto, según informa la Policía Local de A Coruña. Esta travesía del barrio de Elviña estará cerrada a la circulación por obras en la calzada hasta el próximo 26 de septiembre, según las previsiones que maneja el 092. El corte de tráfico será total y afectará al tramo desde la intersección con Pablo Picasso hasta la plaza de A Milagrosa.