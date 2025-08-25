Comienzan a instalarse en O Parrote las vigas sobre las que se construirá un ambigú junto a la plataforma de baño

Comienzan a instalarse las vigas que darán soporte al pequeño local previsto junto a la plataforma de baño de O Parrote. El proyecto de la Xunta, que estima su apertura para el próximo verano, incluye «un ambigú con una terraza orientada al mar». El inmueble estará ubicado junto a la plataforma de baño, en un edificio rematado en madera de una planta que contará con espacio para custodiar pequeñas embarcaciones, almacén, vestuarios y aseos, además del ambigú. Aunque todavía no está definida su gestión según la Autoridad Portuaria, el proyecto cuenta con un presupuesto de 457.000 euros y un plazo de seis meses para su construcción. De acuerdo con los pliegos del concurso, el local será de escasas dimensiones, con unos accesos con espacio para siete personas y otras tres en barra, mientras que la zona de estar será más amplia, con sitio para unos 30 usuarios. Es posible que el local funcione solo como chiringuito de verano.