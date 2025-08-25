Concello y hoteles de A Coruña ultiman contrarreloj cómo aplicar y cobrar la tasa turística

Los establecimientos hoteleros de A Coruña respiran algo más tranquilos sobre la inminente entrada en vigor de la tasa turística, que, si bien empezará a aplicarse en septiembre, no será el día 1. Tras la aprobación del impuesto, los responsables de los alojamientos de la ciudad veían acercarse la fecha sin saber exactamente cómo debían recaudar la tasa, o si entraría en vigor el primer día del mes, en plena vorágine de trabajo de la temporada alta.

Con ese objetivo, el Concello ha convocado a los representantes del sector a una reunión este jueves, con el fin de dar cuenta de los pormenores del proceso. Así lo detalla el presidente de la Asociación de Empresarios de Hospedaje de A Coruña (Hospeco), Agustín Collazos, director también del hotel NH Collection Finisterre. «El Concello se puso en contacto con nosotros la semana pasada para concertar una reunión. Ahí empezaremos a hablar de cuándo va a ser efectiva. Estábamos preocupados porque quedaban pocos días y eran muchos cambios a analizar», comenta el presidente de la asociación, que representa los intereses de cerca del 90% de establecimientos hoteleros de la ciudad. «El hecho de reunirnos para hablar del tema ya nos deja más tranquilos», asegura.

El pleno municipal aprobó, el pasado mes de julio —con los votos a favor de PSOE y BNG y en contra del PP— la tasa turística, de entre 1 y 2,5 euros. Se empezará a aplicar en septiembre, salvo a los cruceros, que se esperará al 1 de enero de 2026. En el caso de los hoteles, el Concello explica que, aunque se espera que entre en vigor a lo largo del próximo mes, todavía no se ha concretado el día, aunque sí confirma que no será el día 1. A Coruña se convertirá entonces en la primera ciudad de Galicia en implantar esta medida. Santiago también le dio luz verde, pero la pondrá en marcha a partir de octubre, un mes después.

El Concello confirma que la tasa entrará en vigor en septiembre, pero no será el día 1

Los turistas tendrán que pagar entre 1 y 2,5 euros en función del tipo de establecimiento y hasta un máximo de cinco días de estancia. Los hoteles, que se encargarán de esta recaudación, harán dos declaraciones al año: una en enero para liquidar el período de julio a diciembre y otra en julio. El sistema, por tanto, será por autoliquidación. Durante su paso por el pleno, el concejal de Economía, José Manuel Lage Tuñas, explicó que el impuesto persigue lograr un «modelo turístico más sostenible», y habrá ciertas exenciones: «personas que asistan a congresos o actividades formativas y pernocten en la ciudad menos de cinco días, menores de edad, personas hospitalizadas y quienes los acompañan y participantes de programas sociales de acogida o emergencia».

La principal preocupación de los hoteles es no tener claro la forma correcta de efectuar la recaudación. «Para nosotros será un cambio administrativo tremendo. Vamos a pasar a ser las personas que vamos a recaudar la tasa. Lo mínimo que tenemos que adaptar son nuestros sistemas informáticos, y saber cómo se van a tramitar las exenciones administrativas», detalla el presidente de Hospeco. El tratamiento de datos de los clientes, como es el caso de la documentación que tendrán que aportar los huéspedes que viajen por motivos médicos, es otro asunto en el que los establecimientos demandan concreción. «Tendremos que retener información complicada, certificados médicos, datos de ese tipo. Queremos dar luz sobre ese tema a nuestros asociados, que estaban preocupados por el tema en plena temporada alta. Queremos hacer correctamente la recaudación. No estamos de acuerdo con ella, pero queremos cumplir la ley y cumplirla bien», asegura Collazos.

Donde sí se mantiene el malestar es en el sector de los cruceros, que, aunque no tendrán que empezar a aplicar la tasa hasta el 1 de enero del próximo año, creen que restará competitividad al puerto de A Coruña. «Nos hemos informado con las compañías sobre si en otros puertos se aplicará la tasa, y nos confirman que en el de Ferrol, no. Si un crucero de 6.000 personas entra en A Coruña tiene que pagar 40.000 euros, con la tasa serán 49.000», calcula el presidente de la consignataria Rubine e Hijos, que tiene dudas sobre cómo se va a repercutir ese impuesto en los clientes y no en la compañía, ya que, explica, las previsiones de 2026 y 2027 ya están cerradas. «La tasa se aplica a todos los pasajeros, se bajen o no del barco. Un pasajero que no se baja está en el país de la bandera del buque, no tiene sentido que se le cobre. No sé si es factible legalmente», lamenta del Moral, que, no obstante, reconoce que lo que sabe sobre la tasa «es por la prensa, por el pleno o por las compañías», ya que, asegura, «no se nos ha convocado».

Suscríbete para seguir leyendo