El Concello inicia en próximos días la obra del área de ocio juvenil en Novo Mesoiro

El Ayuntamiento iniciará en los próximos días los trabajos de construcción de dos equipamientos muy esperados por el vecindario de Novo Mesoiro: la nueva área de ocio juvenil y la fuente lúdica al aire libre que se habilitará en el barrio. Tras la adjudicación de las obras, la previsión del Gobierno local es que los preparativos previos comiencen en este tramo final del mes.

La inversión conjunta entre estas dos actuaciones será de algo más de 330.000 euros —223.000 en el área de ocio juvenil y unos 130.000 en la fuente lúdica—. Las dos obras «permitirán dar respuesta a las necesidades del barrio atendiendo especialmente a su pirámide poblacional, con muchas familias jóvenes y niños», según detalla la concejal de Infraestruturas, Noemí Díaz.

Las obras para construir el nueva área de ocio juvenil se llevarán a cabo en una zona ajardinada en desuso situada detrás de los bloques de viviendas de la calle Ribeira Sacra. Allí se habilitará una superficie de más de 1.500 metros cuadrados que incluirá espacios individuales para la práctica deportiva de calistenia, break y bailes urbanos, baloncesto, ping-pong, ajedrez y también un pequeño rocódromo.

Asimismo, el Ayuntamiento llevará a cabo la creación de la fuente lúdica en el entorno del área infantil del parque de la Tirolina.