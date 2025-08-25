La convención de tatuadores Old Navy Tattoo regresa a A Coruña en septiembre

La convención de tatuadores Old Navy Tattoo regresa a A Coruña los próximos 6 y 7 de septiembre para celebrar su tercera edición. El hotel Attica 21 de Matogrande acogerá la exhibición que contará con más de 60 tatuadores de diferentes puntos de España, Europa, EE.UU y Latinoamérica que mostrarán su talento y ofrecerán la posibilidad de tatuarse con ellos. Habrá además actividades como un concurso de banners pintados a mano, un campeonato de pimientos de Padrón picantes, una exposición de pinturas japonesas ‘Back to Back’ que llegará de la mano de Jano Navarrete y Luis Albacete y una sesión en directo ofrecida por el rotulista Fer Oddone. También estarán presentes tiendas especializadas en material de tatuaje, constructores de máquinas artesanales y los asistentes tendrán acceso a merchandising, prints y obras originales de los tatuadores participantes. La entrada, para todos los públicos, será gratuita. El sábado 7 abrirá de 10.30 a 22.00 horas y el domingo 8, de 10.30 a 20.00h.