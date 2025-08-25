Corte de tráfico en la calle San Andrés hasta el día 27
El área de Mobilidade también informa de cambios en la glorieta de América y Elviña
El área de Mobilidade informa del corte de un carril en la calle San Andrés, a la altura del número 79. La calle permanecerá cortada por pintado de carpintería metálica. El carril estará inhabilitado de 09.00 a 19.00 horas desde hoy, lunes, y hasta el miércoles 27 de agosto.
También hoy se procederá al corte de un carril en la glorieta de América, junto al Palacio de la Ópera, por descarga de material. Será de 08.30 a 18.00 horas, según el aviso municipal.
Habrá cambios en el tráfico en la calle Alexander Von Humboldt, en Elviña. Se procederá al corte de la calzada desde Pablo Picasso hasta la plaza de la Milagrosa, permitiendo solo paso a residentes.
El motivo es la reparación de la red de saneamiento. Este corte se producirá en horario de 09.00 a 19.30 y durará hasta el 26 de septiembre.
