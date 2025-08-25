A Coruña, entre las ciudades más silenciosas pese a su alta densidad de población

El ruido urbano, específicamente el ruido nocturno, es uno de los grandes debates que enfrentan las ciudades a día de hoy, con posiciones encontradas entre vecinos, hosteleros y otros actores económicos, sociales y culturales propias de las ciudades: mientras que unos reclaman su derecho al descanso, otros reivindican el suyo a ejercer actividades que, en algunos casos, forman parte de la idiosincrasia de las propias urbes. Un debate muy intenso en A Coruña en los últimos años, que provoca que la pregunta «¿Es A Coruña una ciudad ruidosa?» despierte opiniones dispares.

Lo cierto es que, si se analizan los datos del estudio elaborado por el operador turístico Altezza Travel al respecto, no lo es en absoluto. El informe se apoya, para sus conclusiones, en cinco parámetros: el tráfico, los turistas por kilómetro cuadrado, la contaminación acústica, la densidad de población y las actividades nocturnas. Las conclusiones de este trabajo sitúan a A Coruña, de hecho, entre las cinco ciudades menos ruidosas dentro de España, con 35 decibelios de media. Un listado en el que ostenta la cuarta posición, empatada con Valencia y Oviedo; aunque no por los mismos motivos.

El trabajo destaca que A Coruña, pese a derivadas como su elevada densidad de población —con 6.620 habitantes por kilómetro cuadrado, la más alta de Galicia— y el alza en la densidad turística, con más de 34.000 visitantes por kilómetro cuadrado— la contaminación acústica se mantiene en parámetros moderados. El estudio concluye que el tráfico ágil, con 22,12 minutos de media en los trayectos, y la discreta oferta de ocio nocturno, con solo 22 actividades nocturnas —la más baja de las ciudades analizadas— ayudan a compensar los males acústicos derivados de la presión urbana y turística.

Tampoco esta última variable, pese al alza, impacta todavía en el día a día de los coruñeses, atendiendo al indicador de presión turística con el que el Instituto Galego de Estatística (IGE) mide la saturación turística de una localidad, que detalla que, el año pasado, pernoctó en A Coruña menos de un viajero (0,81) por cada 100 vecinos de la ciudad, un dato que no dista mucho del de hace una década, cuando eran 0,72, un dato por debajo de la media gallega.

Los datos del informe refrendan las conclusiones del último Mapa Estratéxico de Ruido elaborado por el Concello, que recoge una caída considerable de los decibelios medios con respecto al documento anterior, de 2016. La caída se debe, en parte, a que hay un 12% menos de tráfico que hace siete años, aunque la cifra está influida también por que las directivas europeas han modificado los métodos matemáticos de cálculo para que los resultados sea más precisos. Y aunque este ranking concede el aprobado a la ciudad, aún quedan frentes por subsanar. Según el Mapa do Ruido, el 22,5% de la población coruñesa soporta niveles de decibelios superiores a los recomendados. Entre ellas hay 15.000 que están en el rango más extremo, por encima de los 75 decibelios.

Los casos de Valencia y Oviedo, también en cuarta posición, son sustancialmente diferentes. En el caso de la urbe asturiana, los decibelios contenidos responden al turismo discreto, con 3.200 visitantes por kilómetro cuadrado, y la baja densidad de población. . Valencia, por su parte, pese a sus 1,5 millones de vecinos y 12 millones de visitantes al año, tiene un nivel de ruido bajo gracias a factores como la fluidez de su tráfico.

Entre las cinco ciudades más silenciosas está la otra gran urbe gallega, Vigo, en tercera posición del ranking, por detrás de Cartagena y Zaragoza.

Las vías más ruidosas de la urbe

El Mapa Estratéxico de Ruido señala que las principales vías con mayor afección acústica son ronda de Outeiro, ronda de Nelle, avenida de Oza, avenida de Fisterra, avenida de Arteixo, calle Orzán, calle de la Torre, calle Orillamar y la zona del Ensanche, con las calles Federico Tapia, Juan Flórez y Ciudad de Lugo, entre otras.

Uno de los aspectos que analiza esta herramienta de Altezza Travel son los denominados «edificios de uso sensible» que están expuestos a un mayor volumen sonoro. En esta categoría se incluyen los centros educativos y sanitarios de la ciudad, y, para determinar el impacto del ruido, se analiza tanto el generado por el tráfico rodado como el generado por el ferrocarril y las zonas industriales de la ciudad.

Los datos contenidos en el documento revela que los centros que soportan un mayor ruido total son el instituto Fernando Wirtz —situado al pie de Alfonso Molina—, el colegio y el instituto Eusebio da Guarda —encajados entre la plaza de Pontevedra y la avenida Barrié de la Maza—, la Casa del Mar —entre la avenida del Ejército y Ramón y Cajal—, el centro de salud de Elviña —junto a Alfonso Molina—, el Chuac y el Materno Infantil —al borde de la avenida de A Pasaxe—, el hospital Quirónsalud y la residencia de mayores Bellolar —ambos próximos a la avenida de Alfonso Molina—, ya que en todos ellos se superan los 75 decibelios.

Decibelios y ocio nocturno

Los decibelios permitidos y sus afecciones sobre el descanso de los vecinos han estado especialmente presentes en el debate sobre el modelo de ocio nocturno en la ciudad, que ha sentado ya, en varias reuniones celebradas en María Pita, a residentes frente a hosteleros, cada grupo con una forma distinta de entender la situación. Aunque los dos sectores no terminan de acercar posturas en algunos puntos, parece que el consenso sí se dará en los decibelios. La Asociación para la Defensa de la Hostelería y el Ocio Nocturno propuso adecuar los niveles de decibelios permitidos en la actual ordenanza a la normativa autonómica, desde los 75 actuales para locales con actividad nocturna a los 80, 90 y 100 en función de la tipología del establecimiento: 80 decibelios para bares, restaurantes y salones de juego, 90 para cafés y bares con música o pubs, y 100 para teatros auditorios, discotecas, salas de fiestas y de conciertos y otros establecimientos similares. Unos rangos similares a los que recoge la ordenanza de la Xunta, que rige en la mayoría de municipios gallegos. La propuesta, en principio, genera consenso entre el Concello y los vecinos, que asumen que la normativa autonómica es la que debe prevalecer al tratarse de una entidad administrativa superior. De prosperar el cambio, la inmisión autorizada, es decir, el ruido que puede entrar a las casas desde los locales, se mantiene en 25 decibelios, ya que es el fijado por la normativa europea.