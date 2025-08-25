Entrevista | Francesca Criscelli Poeta beneficiaria da residencia de conciliación para nais escritoras
Francesca Criscelli: "O maior desexo é ter tempo a soas"
La autora italo-brasileira Francesca Criscelli é a primeira beneficiaria da residencia Conciliación para nais escritoras. O seu próximo traballo afonda nas relacións da natureza e os animais dos sitios onde viviu co desexo, a maternidade e mesmo a política do cambio climático.
A escritura levou a Francesca Criscelli a vivires en lugares como Islandia, a súa Italia natal ou Brasil. "Cando me convertín en nai pensei que nunca máis podería facer iso. Pensei que, polo menos durante dez anos non podería viaxar", di.
A escritora e tradutora é a primeira recipiente da residencia de conciliación para nais escritoras. "Cando a vin por redes sociais emocioneime moito. O primeiro que pensei foi, que incrible isto, que cidade marabillosa que pensa nas nais", afirma. Deseguida animouse a entregar un manuscrito e este verán comezou a vivir na residencia 1863 co seu fillo pequeno. "Eu creo que o maior desexo dunha escritora é ter tempo a soas, illada, para escribir. O problema é que coa chegada da maternidade é imposible, nunca máis estás soa. Aínda que os tes algo no pensamento, o teu corazón está pensando no teu fillo", sinala.
A autora italo-brasileira comezou a súa aventura literaria na adolescencia. " Atopei especialmente na poesía, unha tradución para cousas moi complexas de sentimentos, de pensamentos, que era difíciles de seren expresados nunha lingua común", explica. As súas primeiras referencias naquela época, cando estudaba en Kuala Lumpur, en Malasia, foron o poeta T. S. Eliot o Walt Whitman, pero pronto comezou a buscar poesía e novelas no resto de linguas que falaba, como o italiano ou o portugués.
A súa experiencia na Coruña está sendo moi parecida aos anos que viviu en Islandia. "A costa non deixa de ser semellante a un fiorde, ten momentos no que o mar é moi bravo, moi forte e outros no que parece máis calmado", confesa.
Criscelli traballa no seu novo poemario, que comezou precisamente durante a mudanza de Reykjavík para São Paulo. "Eu comecei a escribir algúns poemas en diálogo cun amigo poeta islandés, en inglés. Eran poemas curtos, como haikus, que falaban moito da natureza", lembra.
A partir de aí inspirouse nas paisaxes de Italia, a relación de Brasil cos pobos indíxenas ou a propia natureza galega. "Por un lado ten esa erótica planetaria, que rescata as formas de desexo en relación á natureza, e o inverso que sería un bestiario materno, unha forma de ollar á natureza e a maternidade", explica. e engade que: "Son poemas que intentan ollar aos animais e pensar a maternidade como unha relación máis horizontal, coma eles".
Dentro desa reflexión co mundo natural tamén abordará a realidade do cambio climático, incluíndo a esgazadura dos lumes tanto en Galicia como en Brasil e a "guerra política" que está vivindo o seu país neste tema.
- Vega: «Me fui con dieciocho años de casa y encontré en A Coruña un hogar»
- La segunda gran carrera urbanística del siglo XXI en A Coruña: 12.000 pisos más
- Cinco sitios de A Coruña para tomarse un pincho de callos gratuito
- Cambia el tiempo en A Coruña
- Así se verá el nuevo barrio de Monte Mero desde diferentes puntos de A Coruña
- Fallece en A Coruña el empresario Ángel Jove Capellán
- La ‘pulpeira’ que convirtió a sus clientes en familia
- «En los 90 había muchos problemas de droga, el fútbol de barrio nos alejaba de ahí»