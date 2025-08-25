Esta es la hamburguesa que más han votado los coruñeses

Las más de 100.000 personas que han visitado The Champions Burger instalado en el muelle de Calvo Sotelo de A Coruña durante los últimos días tienen su veredicto. El festival gastronómico que se celebra en más de 50 localidades con la participación de más de un centenar de hamburgueserías para alzarse con el títuo a la “mejor hamburguesa de España” ya tiene el voto del público coruñés, una valoración que ayudará a seleccionar a las propuestas que competirán en la final que se celebrará a finales de año. La hamburguesa más votada por el público coruñés destaca por ser una innovadora elaboración con pan brioche de beicon, carne de chuletón madurado, beicon caramelizado, chédar fundido, cebolla crujiente, mayonesa RICO y una lluvia de queso parmesano. Se presenta con el prometedor nombre ‘La Finalista’ y está elaborada por el restaurante RICO de Almería, donde también fue la más votada.

En el ranking de mejores hamburguesas según los paladares coruñeses también se han colado entre los primeros puestos la propuesta del establecimiento malagueño Dak 'Top 1', una hamburguesa que ha conseguido el segundo puesto gracias a su carne de chuletón premium, black angus deshilachado, chédar rojo madurado, beicon dulce, cebolla crujiente, mayonesa tostada 2.0., polvo lunar y crujiente estelar. Se trata de una de las hamburguesas más votadas del certamen nacional tras situarse entre las tres primeras posiciones en San Sebastián, Vitoria-Gasteiz, Santander, León y Barakaldo.

El podio de The Champions Burger en A Coruña lo completa el restaurante cordobés Godeo, con la exclusiva ‘Royale Gold’, con su pan brioche cubierto de oro comestible y acompañado de mermelada de beicon, carne de chuletón, queso ahumado, costillar de ternera cocinado a baja temperatura durante 48 horas sour cream ahumada junto a su salsa Emmy y sus beicon bits. Esta hamburguesa ha conseguido conquistar al público coruñés tras alcanzar la victoria en ciudades como Barakaldo, León, Vitoria-Gasteiz, Santander, Valladolid, Madrid y Benidorm.

Entre las propuestas locales, A Coruña seleccionó a Carnivale como su favorito gracias a su icónica 'MVP', una hamburguesa de brioche negro, salsa Dalas, carne de chuletón premium madurado en seco, chédar americano, pecho de ternera angus deshilachado estilo cajín, salsa sureña y polvo Florida.

Al finalizar la ruta 2025, las 35 hamburguesas clasificadas competirán en la gran final por el premio ‘Mejor hamburguesa de España’. Tras su paso por A Coruña, The Champions Burger estará en Torrevieja hasta el 7 de septiembre y en Vigo del 28 de agosto al 7 de septiembre.