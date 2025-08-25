¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del martes 26 de agosto

Cascarillarte sigue su periplo por los barrios

19.00 horas | Continúa el ciclo Cascarillarte de artes escénicas para público infantil con el espectáculo de magia Alquimia, a cargo del Mago Teto.

Plaza Elíptica de Os Rosales

Concierto de Luz Casal en el monte de San Pedro

21.00 horas | La legendaria cantante Luz Casal ofrecerá un concierto exclusivo, para el que ya han volado las entradas, de la mano de Zara.

Cúpula de San Pedro

Muestra sobre carteles de las fiestas de María Pita

| La exposición As Festas de María Pita a través dos seus carteis continúa estos días expuesta, en esta ocasión, en Marineda City, tras su paso por los Cantones.

Marineda City

Última semana de ferias en Méndez Núñez

10.30 horas | Las casetas de la feria de artesanía Mostrart y la Feria del libro antiguo y de ocasión apuran los últimos días del mes de agosto.

Méndez Núñez