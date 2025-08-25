¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del lunes 25 de agosto
Cascarillarte llega al barrio de Novo Mesoiro
19.30 horas | As palabras perdidas de Inventi Teatro es el espectáculo de Cascarillarte para hoy. Es un actividad para público infantil. No es necesaria inscripción previa.
Explanada del centro cívico de Novo Mesoiro
Un repaso a los carteles de las fiestas
La exposición As Festas de María Pita a través de sus carteis permite hacer un viaje al pasado para conocer las imágenes e ilustraciones que acompañaron a estos festejos desde sus inicios.
Marineda City
Joyas de la literatura en la Feria del Libro Antiguo
Desde las 10.30 horas | Últimos días de la Feria del Libro Antiguo y Ocasión, que cuenta con varias casetas que ofrecen joyas de la literatura, rarezas y clásicos.
Jardines de Méndez Núñez
Vega cierra los conciertos de María Pita
22.00 horas | Acaba el ciclo de conciertos de las fiestas de María Pita con la actuación de Vega, que repasará temas de sus 22 años de carrera musical.
Plaza de María Pita
