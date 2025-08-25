Memoria das cigarreiras, con Cántigas e a Banda Municipal

Máis de cen persoas, entre músicos, cantores, actores e bailadores renderon onte homenaxe ás cigarreiras da Coruña, cun espectáculo, en formato lírico-musical de estampa galega, que recreou a revolta obreira das cigarreiras en 1857. A agrupación Cántigas da Terra e a Banda Municipal colaboraron nunha proposta especial que pechou, este dominog, a Semana Clásica das festas de María Pita.