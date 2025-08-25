Mondra deleitó al público de Bergondo con su ritmo ‘trad’
La vigésimo cuarta edición del Festival Guísamo Folk contó con la propuesta musical ‘trad’ de Mondra y de Baiuca, que deleitaron al público de Bergondo con dos espectáculos en los que combinaron los ritmos tradicionales gallegos con un estilo más actual. Los asistentes corearon algunos de los temas más míticos de los artistas gallegos, muy presentes en la escena musical gallega en los últimos años.
