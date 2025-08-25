Una nueva estación de BiciCoruña ultima su apertura en el Cantón Pequeño

Continúa la expansión de BiciCoruña con la apertura de nuevas estaciones por diferentes puntos de la ciudad. A las inauguraciones de las bases en Monte Alto, Lonzas y Vioño la pasada semana, se suman los preparativos en el Cantón Pequeño de un estacionamiento con 19 puestos para bicicletas de la red municipal. Ubicado frente a los jardines de Méndez Núñez y a escasos metros del Obelisco, el Concello ultima este nuevo puesto de bicicletas para facilitar la movilidad de los usuarios de BiciCoruña en el centro de la ciudad.

En la actualidad, A Coruña cuenta con una red municipal de 52 bases de bicicletas y el objetivo del Concello es alcanzar las 80. Las cifras del servicio, que alcanzó en julio los 172.000 usuarios, siguen batiendo récords gracias al incremento de usos en los meses de verano.