La obra nueva en A Coruña pisa el acelerador

La obra nueva está en auge en la ciudad, con promociones en Visma, Náutica, Eirís o Pérez Ardá. Nuevas viviendas que pronto se sumarán al mercado, aunque las hay que ya encontraron propietarios cuando solo eran un plano. Algunas de esas promociones han pisado el acelerador en los últimos meses, con grandes avances en sus trabajos. La obligación de cumplir los plazos de entrega y el buen tiempo de este verano son los motivos de este arreón. «La ley obliga a los promotores a fijar una fecha cierta de entrega en el contrato de compraventa. Nos interesa mucho acortar los plazos al máximo porque si se retrasa es un gasto que puede arruinar la promoción», explica Juan José Yáñez, el secretario general de Aproinco, que agrupa a los promotores inmobiliarios de A Coruña.

Un ejemplo se encuentra en las proximidades del aparcamiento del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac). Ahí se levanta Residencial Casablanca, un proyecto que cuenta con 126 viviendas distribuidas en cuatro edificios. Las estructuras, con varias grúas a su alrededor, ya son visibles desde la AC-12. «Es fácil que en época seca las obras avancen mejor. Sobre todo en la parte de los cimientos y las estructuras, porque es algo que no puedes hacer si llueve», analiza la gerente de S2M Inmobiliaria, Emma Martínez, quien también cree que detrás de este acelerón hay un motivo económico. «La mayoría de las promociones tienen plazos que cumplir. Cuanto antes los cumplan, antes cobran», manifiesta.

Aunque hay pisos que ya se venden sobre plano, hay otros a los que no se les da salida hasta que el edificio esté terminado. «Sobre plano puede comprar un inversor, ya que no tiene una necesidad inmediata. Pero cuando la obra está acabada, aparecen compradores que quieren que el trámite sea instantáneo y poder entrar ya», detalla Martínez, quien cree que «si no está todo vendido, al promotor le interesa apurar para avanzar en la comercialización».

Esa «prisa» en cumplir los plazos se debe también a que «el Ayuntamiento tarda años en conceder licencias de obra y hay un tiempo determinado para ejecutarla», según opina la presidenta del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de A Coruña, Patricia Vérez. Asegura que «el buen tiempo es un buen aliado para realizar construcciones y obras en general», como está ocurriendo en la de Pérez Ardá, una promoción de 66 viviendas que avanza a pasos agigantados. Como señala Yáñez, «luego vendrá el invierno y las luvias, que pueden causar retrasos». Insiste en que «hay que cumplir los plazos de entrega al comprador para no incurrir en gastos de indemnizaciones».

Aunque los plazos y el buen tiempo son los principales motivos de que la obra nueva haya pisado el acelador, hay otros aspectos a tener en cuenta, como el precio de los materiales. Yáñez asegura que cuando arranca una obra «ya se han hecho cálculos de materiales y de la mano de obra» por lo que «preocupa mucho» si los trabajos se retrasan y esos precios suben. Algunos promotores de Visma, donde las obras que se ven por ahora son de urbanización, no de edificación, apuntan que «los costes de construcción son incontrolables, sabes dónde empiezas pero no dónde acabas». Martínez, sin embargo, informa de que «algo han bajado los precios, aunque todavía no se ha llegado a los niveles de prepandemia».

La presidenta del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria alerta de que «uno de los problemas de la construcción ahora mismo es la falta de mano de obra cualificada». «Actualmente las condiciones laborales del sector de la construcción no tiene nada que ver con épocas pasadas, han mejorado mucho, aun así los y las jóvenes no se decantan por ese sector», comenta, y defiende que se trata de «un sector con futuro». «Las previsiones de construcción en A Coruña para los próximos años son elevadas y el trabajo se prevé que estará asegurado», concluye, refiriéndose a los desarrollos urbanísticos en marcha, como Visma, parque de Oza o Xuxán, entre otros.