La Policía detiene en A Coruña a un hombre que amenazó a clientes de un bar con una pistola simulada

Agentes de la Policía Nacional redujeron y detuvieron en A Coruña a un hombre, supuestamente con problemas psiquiátricos, al que varias personas vieron exhibiendo un revólver y profiriendo amenazas en el bar Santaia, de la avenida de Gran Canaria. El arma resultó ser simulada pero, según señalan fuentes conocedoras del suceso, el varón ya había sido arrestado hace un año por atacar a otra persona con un arma blanca en la ronda de Outeiro.

El suceso ocurrió algo antes del mediodía de este domingo, cuando el bar “estaba lleno de gente”. De acuerdo con fuentes próximas, el hombre llegó a la barra, cogió un revólver y encañonó a la camarera, que se apartó y llamó al 091. La Policía Nacional recibió “muchas llamadas” y un coche patrulla se dirigió al bar, llegando a la zona cuando el hombre “se estaba marchando” y se encontraba a poca distancia.

Los dos agentes se lanzaron contra él por la espalda y lo tiraron al suelo, y pronto llegaron más policías, tanto del 091 como del 092. En un momento de la intervención el hombre, de unos 40 años y corpulento, intentó coger el arma. Resultaron magullados varios agentes, que finalmente fueron capaces de ponerle los grilletes y ponerlo en pie para cachearlo. Ahí descubrieron el revólver, que resultó ser falso pero una copia indistinguible de uno real, sin la pegatina que suelen llevar las simulaciones. Cuando llevaban arrestado al hombre, este siguió profiriendo amenazas.